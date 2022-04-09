الأوقاف تحتفل غدا بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الصدد، أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن قواتنا المسلحة الباسلة دائمًا على العهد فى خدمة الوطن، يد تحمى وتحرس وأخرى تبنى وتعمر، وإننا لفى حاجة ماسة لاستعادة روح العاشر من رمضان السادس من أكتوبر لمواجهة التحديات الراهنة واستكمال مسيرة البناء والتعمير وبناء الجمهورية الجديدة.

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