قافلتين طبيتين توقع الكشف المجانى على 1912 مواطن بأسوان

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلتين طبيتين للكشف المجانى على المواطنين بمنطقتى الشلال وعزبة العسكر بمركز أسوان ضمن المحور الصحى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.





وصرح الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن المديرية قامت على مدار يومين بتنظيم القافلة الطبية فى كل منطقة والتى شملت مختلف التخصصات الطبية والتوعوية. وأشار إلى أنه تم إجراء الكشف الطبى على 1912 مواطن ومواطنة مجانا مع تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالى تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

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