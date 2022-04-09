حياة كريمة.. انطلاق فعاليات مبادرة التعليم ببنى سويف (صور)

جدة - نرمين السيد - انطلقت فعاليات مبادرة التعليم «حياة» بمحافظة بنى سويف، لتدريب الطلاب والمدرسين على كيفية الدخول على منصة تعليمى واستخدامها فى التعلم وزيادة المعلومات وتنمية المهارات.





كما يأتى ضمن فعاليات المبادرة تدريب العديد من الطلاب والمدرسين على مدار10 أيام بواقع مدرستين كل يوم داخل قرى ومراكز حياة كريمة بمحافظة بنى سويف. يأتى ذلك بحضور منسق ميدانى مؤسسة حياة كريمة ببنى سويف وعدد من متطوعى المؤسسة.

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