محافظ الأقصر يتابع المشروعات الخدمية والتنموية فى البياضية

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها بمدينة البياضية، وذلك برفقة المهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزى للتعمير بالمحافظة، ومحسن ربيع نائب رئيس مركز ومدينة البياضية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





وتفقد محافظ الأقصر، خلال الجولة أعمال توسعة ورصف الجانب الشرقى لطريق المسار السياحى بالبياضية بطول 3600 متر، والتى تأتى استكمالا لأعمال توسعة الجانب الغربى للمسار وأعمال تبطين الترعة الموازية للمسار، بما يحقق السيولة المرورية لجميع الحافلات السياحية ذهابا وإيابا بين البرين الشرقى والغربى لمدينة الأقصر.

واستمع المحافظ خلال الجولة، إلى شرح عن الأعمال المنفذة التى تتضمن توسعة ذلك الجانب من المسار ليصل إلى عرض من 9 إلى 10 أمتار، وأعمال الرصف التى تتضمن كشط الأسفلت حتى طبقة الأساس وتجديد التربة تمهيدا لأعمال الرصف، حيث وجه المحافظ بتنفيذ أعمال الرصف وتركيب وطلاء البلدورات والتشجير طبقا للمواصفات القياسية بما يتماشى مع أهمية طريق المسار السياحى.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة المدخل الشرقى لكوبرى البغدادى الرابط بين شرق وغرب النيل، حيث تتضمن الأعمال تنفيذ خرسانة مطبوعة للجزر أسفل الكوبرى وتركيب بلدورات وسط، وبلدورات حدائق وعمل انترلوك مشايات، وانترلوك من أول مبنى المطافى حتى مدخل الكوبرى، ومساحات نجيل خضراء وطلاء أعمدة الكوبرى.

ووجه المحافظ بتنفيذ أعمال رفع كفاءة للبلدورات الفرعية بالمنطقة وطلاء ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بالمنطقة، والاهتمام بأعمال الزراعات والتشجير بالمنطقة، كما وجه المحافظ بتطوير وتشجير ورفع كفاءة ميدان نافورة البغدادى، التى تقع بطريق المسار السياحى بالقرب من كمين البغدادى.

كما قام محافظ الأقصر بتفقد مستشفى إيزيس التخصصى للنساء والولادة، لمتابعة سير العمل والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمترددين على المستشفى، حيث تفقد عدد من أقسام المستشفى ومنها حضانات حديثى الولادة، وقسم الغسيل الكلوى واطمأن على المرضى بالقسم وتحدث معهم عن الخدمة المقدمة إليهم ورضائهم عنها، موجها بتطوير وتجميل الجزيرة الوسطى أمام مبنى المستشفى لتتناسب مع المظهر الجمالى للمستشفى.

كما توجه المحافظ إلى مستشفى الكرنك الدولى، حيث تفقد المحافظ عدد من أقسام المستشفى المختلفة، موجها بحسن معاملة المرضى وتقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم، كما وجه المحافظ الشكر للأطقم الطبية على ما يبذلونه من جهد فى عملهم خلال الفترة الأخيرة، وموجها لهم التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.