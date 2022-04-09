جدة - نرمين السيد - وقالت السيدة، إنها مطلقة ولديها ابن وتكفل والدتها المريضة، وتعمل فى مجال الدليفرى منذ سنة و5 أشهر، لافتة إلى أن السكوتر الذى تعمل عليه ما زالت تدفع له أقساط، لافتة إلى أنها فى البداية عملت بمصنع وكانت تحصل على 80 جنيها يوميا، مضيفة: "ده أحسن بدل ما أقعد فى البيت وحد يدينى حاجة".
وتابعت: "أنا عندى فى البيت محل ولكن محتاج بضاعة، أنا ممكن اشتغل ساعتين فى الدليفرى وباقى اليوم فى المحل"، لتفاجئ مبادرة حياة كريمة السيدة بإعطاها مبلغا من المال.
كما أعطتها المبادرة مبالغا أخر لأنها كانت أمينة فى إعادة حقيبة بها أموال، كما أعطتها ميدالية بطلة المبادرة، لتبكى السيدة قائلة: "هاشترى لبس العيد لابنى وهاشترى بضاعة للمحل، ربنا يبارك فيكم، وعايزة أشكركم كلكم، دى دعوة أمى وأخواتى".
لمشاهدة الفيديو
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة تفاجئ سيدة تعمل «دليفرى» وتحقق حلمها (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.