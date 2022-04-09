حياة كريمة تفاجئ سيدة تعمل «دليفرى» وتحقق حلمها (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت السيدة، إنها مطلقة ولديها ابن وتكفل والدتها المريضة، وتعمل فى مجال الدليفرى منذ سنة و5 أشهر، لافتة إلى أن السكوتر الذى تعمل عليه ما زالت تدفع له أقساط، لافتة إلى أنها فى البداية عملت بمصنع وكانت تحصل على 80 جنيها يوميا، مضيفة: "ده أحسن بدل ما أقعد فى البيت وحد يدينى حاجة".

وتابعت: "أنا عندى فى البيت محل ولكن محتاج بضاعة، أنا ممكن اشتغل ساعتين فى الدليفرى وباقى اليوم فى المحل"، لتفاجئ مبادرة حياة كريمة السيدة بإعطاها مبلغا من المال.

كما أعطتها المبادرة مبالغا أخر لأنها كانت أمينة فى إعادة حقيبة بها أموال، كما أعطتها ميدالية بطلة المبادرة، لتبكى السيدة قائلة: "هاشترى لبس العيد لابنى وهاشترى بضاعة للمحل، ربنا يبارك فيكم، وعايزة أشكركم كلكم، دى دعوة أمى وأخواتى".

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