المفتى: يجوز إخراج الزكاة للفقراء دون تفرقة بين إنسان وآخر وقت الأزمات

جدة - نرمين السيد - وأضاف الدكتور شوقى علام، خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "مكارم الأخلاق فى بيت النبوة"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا مانع من إخراج الزكاة للفقراء على العموم دون تفرقة بين إنسان وآخر فى أوقات الأزمات، وهذا ما تبنته الدار استنادا لرأى فقهى قديم، خصوصًا فى أوقات الأزمات والظروف الاستثنائية الطارئة التى تحل بالأمة، فهذه الظروف لم تفرق بين إنسان وآخر.

وردا على سؤال يستفسر عن حكم "هل يجوز أن أخرج الزكاة إلى جارى لأنه أولى بها؟" قال المفتى: إنه لبيان حكم أى مسألة لا بد من اتباع جملة من المعايير والقواعد المستنبطة من مصادر التشريع، كالقرآن والسنة، وما استنبط منهما من معايير كالعرف وغيره، وربط ذلك بالواقع.