جدة - نرمين السيد - وقال محافظ أسوان، خلال بيان صحفى، إنه استجابة لمطالب المواطنين تم تشغيل المخبز البلدى الجديد بقرى كرسكو وأبو حنضل والريقة بمركز نصر النوبة بعد ورود شكوى عن تأخر تشغيل المخابز، وبالتالى صعوبة حصول المواطنين على العيش البلدى المدعم المقرر لهم.
وفى نفس السياق وجه محافظ أسوان رئيس مركز ومدينة كوم أمبو شوقى مصطفى بالمتابعة اليومية للمقلب الوسيط المؤقت بالظهير الصحراوى لقرية عرب كيما وذلك بعد ورود شكاوى من أهالى قرية دابود بنصر النوبة والمجاورة له من الأدخنة المنبعثة من المدفن، وبناء على تعليمات المحافظ تم رفع التراكمات والمخلفات والقمامة، مع تنفيذ أعمال التسوية بالمقلب الوسيط، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على البيئة المحيطة.
وفى سياق آخر تابع أشرف عطية جهود شركة مياه الشرب والصرف الصحى للانتهاء تماما من مشكلة ضعف المياه وانقطاعها فى الأدوار العليا بمنطقة المحمودية وذلك بعد إصلاح الكسر المفاجئ فى خط مياه الشرب العمومى، وإعادة تشغيل طلمبات الرافع العلوى بكامل طاقته بإجمالى 175 لتر / ثانية، وهو الذى تزامن مع إصلاح كسر آخر بجوار محطة كهرباء السيل الجديد حيث تم إحلال وتجديد الخط بقطر 6 بوصة، وإعادة تشغيل المياه مرة أخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ أسوان تشغيل مخابز بلدية بقرى نصر النوبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.