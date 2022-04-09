محافظ أسوان تشغيل مخابز بلدية بقرى نصر النوبة

جدة - نرمين السيد - وقال محافظ أسوان، خلال بيان صحفى، إنه استجابة لمطالب المواطنين تم تشغيل المخبز البلدى الجديد بقرى كرسكو وأبو حنضل والريقة بمركز نصر النوبة بعد ورود شكوى عن تأخر تشغيل المخابز، وبالتالى صعوبة حصول المواطنين على العيش البلدى المدعم المقرر لهم.

وفى نفس السياق وجه محافظ أسوان رئيس مركز ومدينة كوم أمبو شوقى مصطفى بالمتابعة اليومية للمقلب الوسيط المؤقت بالظهير الصحراوى لقرية عرب كيما وذلك بعد ورود شكاوى من أهالى قرية دابود بنصر النوبة والمجاورة له من الأدخنة المنبعثة من المدفن، وبناء على تعليمات المحافظ تم رفع التراكمات والمخلفات والقمامة، مع تنفيذ أعمال التسوية بالمقلب الوسيط، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على البيئة المحيطة.

وفى سياق آخر تابع أشرف عطية جهود شركة مياه الشرب والصرف الصحى للانتهاء تماما من مشكلة ضعف المياه وانقطاعها فى الأدوار العليا بمنطقة المحمودية وذلك بعد إصلاح الكسر المفاجئ فى خط مياه الشرب العمومى، وإعادة تشغيل طلمبات الرافع العلوى بكامل طاقته بإجمالى 175 لتر / ثانية، وهو الذى تزامن مع إصلاح كسر آخر بجوار محطة كهرباء السيل الجديد حيث تم إحلال وتجديد الخط بقطر 6 بوصة، وإعادة تشغيل المياه مرة أخرى.