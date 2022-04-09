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نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، اليوم السبت.

دوت الخليج

توزيع وجبات إفطار على ركاب قطار وانطلاق الدورات الرمضانية لكرة القدم.. أبرز فعاليات "مستقبل وطن" بالمحافظات

وجاءت فعاليات الحزب كالآتى:

في محافظة القاهرة،أطلقت أمانة مدينة القاهرة الجديدة، فاعليات الدورة الثانية لكرة القدم الخماسية الرمضانية، حيث تقام مباراة الافتتاح والختام على ملاعب نادى بلاتينيوم، فيما تقام باقي مباريات البطولة على ملاعب مركز شباب المستقبل بالقطامية، وتقام البطولة بنظام المجموعات، بحيث يتكون كل فريق من 8 لاعبين (5 أساسي و3 احتياطي)، وذلك وفقا للائحة المنظمة، وتبلغ مدة المباراة في الدور الأول 20 دقيقة على شوطين، واعتبارا من دور الثمانية في حال تعادل الفريقين، يتم احتساب وقت إضافي مدته 10 دقائق على شوطين، وحال استمرار التعادل يتم اللجوء إلى ضربات الترجيح، ثلاثة ضربات لكل فريق، وبداية من الدور قبل النهائي تلعب المباراة 30 دقيقة على شوطين.

في محافظة أسوان،واصلت أمانة مركز كوم أمبو، توزيع وجبات الإفطار على الصائمين، وتوصيل وجبات غذائية أخرى إلى المنازل وذلك في إطار المبادرة الرمضانية (إفطار صائم) التي يتبناها الحزب فى كافة أنحاء المحافظة، وذلك بمشاركة شباب الحزب بالتوزيع في أنحاء المدينة والاحياء المجاورة، ومن المقرر استمرار الفعالية طوال أيام شهر رمضان المبارك لتشمل القرى والنجوع والكفور والمناطق الأكثر احتياجا، وعلي صعيد أخر، في جو رياضي رمضاني، أجريت قرعة مسابقة كرة القدم الخماسية الرمضانية والتي يقيمها الحزب على ملعب مركز شباب دراو، بحضور مديرين الفرق المشاركة، حيث تقام المباريات بنظام دوري المجموعات وتبدأ من الثلاثاء المقبل، ويشارك في الدورة الرمضانية فرق من جميع قري المركز والمدينة.

وفي محافظة أسيوط، نظمت الوحدة الحزبية بقرية الحواتكة، مبادرة "إفطار الصائمين"، وتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين في الطرق السريعة وعلي المارة، بمشاركة القمص داود خليل راعي كنسية العذراء بالحواتكة، وفي نفس السياق، انطلقت فعاليات مسابقة القرآن السنوية الثالثة من مقر أمانة مستقبل وطن بساحل سليم لجميع المستويات، ومن المقرر إجراء المسابقة السنوية الثالثة في جميع مقرات أمانات حزب مستقبل وطن بأسيوط علي مستوي المحافظة بداية من ديروط إلى صدفا، لافتا أن الفاعليات بدأت من المراكز الشمالية من ديروط طبقا لجدول زمني معين يستغرق شهر لإجراء الاختبارات حتي تنتهي الفعاليات، وذلك تحت إشراف لجنة من مديرية أوقاف أسيوط.

وفي محافظة دمياط،اختتمت أمانة مركز كفر البطيخ، تنظيم فعاليات مسابقة القرآن الكريم، وذلك بحضور من اللجنة المشرفة التابعة لمديرية أوقاف دمياط، ووكيل وزارة الأوقاف ومدير عام الإرشاد.

وفي محافظة الفيوم،أعلنت أمانة مركز الفيوم، عن انطلاق فعاليات البطولة الرمضانية لكرة القدم الخماسية، في قرية هوارة بمشاركة 30 فريق يمثلون قري وعزب مركز الفيوم.

وفي محافظة الغربية،نظمت أمانة مركز زفتى، معرض "أهلا رمضان"، للسلع الغذائية المخفضة بالوحدة الحزبية بشرشابة وأمانة المجلس القروي بشرشابة، وشهد المعرض إقبال كبير من الأهالي وتستمر الوحدات الحزبية في تنظيم معارض أهلا رمضان في جميع ربوع مركز زفتى، لمحاربة الغلاء وضبط الأسعار في السوق، كما انطلقت فعاليات دورى مستقبل وطن لكرة القدم الخماسية الرمضانية، وبدأ الافتتاح بإطلاق الألعاب النارية من أرض الملعب ثم بدأت الفرقة الشعبية بأداء فقره رائعة مع استمتاع الجمهور الذي ملأ مدرجات الملعب، وجاءت الفرق المشاركة إلي 35 فريق مقسمة علي 8 مجموعات، وفي الوقت نفسه، وفرت أمانة مركز السنطة، سيارات ثابتة ومتحركة لتجوب قري المركز لبيع مستلزمات البيت المصري من سلع غذائية واستهلاكية ولحوم بأسعار مخفضة، ومن جانبه، افتتحت أمانة مركز بسيون، ملعب كرة القدم الخماسي بمركز شباب محلة اللبن، وشهد الافتتاح، حضور العديد من الشخصيات العامة وقيادات الحزب بالمحافظة ومركز بسيون، كما شهد الافتتاح مباراة استعراضية بين فريق النواب وفريق محلة اللبن.

وفي محافظة الجيزة،نظمت أمانة مدينة السادس من أكتوبر، قافلة طبية مجانية بمنطقة حدائق أكتوبر، متعددة التخصصات مجانية يستفيد منها أهالي حدائق اكتوبر وسط إقبال منقطع النظير، واشاد جميع الحضور بمستوي الخدمة والرعاية الطبية، ومن جانبه، أطلقت أمانة قطاع الأعمال بالمحافظة، حملتها الموسعة لتوزيع كراتين رمضان على الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تم إعداد 2000 كرتونة رمضانية تتضمن كافة السلع الغذائية الأساسية وذلك كمرحلة أولى للحملة التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا ومن بينهم عمال المصانع وعمال اليومية، وفي الوقت نفسه، تواصل أمانة مركز البدرشين، توزيع كراتين هدية الرئيس على أهالينا بقرية أبورجوان البحري، كما نظمت أمانة مدينة 6 أكتوبر احتفالية خاصة بيوم اليتيم، وسط أجواء سادتها المحبة والبهجة ومشاركتهم فرحة الاحتفال بقدوم شهر رمضان، وأما أمانة مركز الوراق، واصلت توزيع الوجبات الإفطار علي الصائمين، حيث تم تجهيز 150 وجبة و50 طبق حلويات وتم توزيعها علي الأسر الأكثر احتياجاً، وأما أمانة مركز أوسيم أطلقت ماراثون سباق دراجات الهوائية تحت شعار "سباق الخير"، وذلك بمشاركة أعداد شباب كافة المركز المهتمين بهواية ركوب الدراجات الهوائية، وأما أمانة حي الهرم وزع مساعدات المواد الغذائية العينية علي المواطنين في قري الحي الأكثر احتياجاً.

وفي محافظة الإسماعيلية،قامت أمانة مدينة التل الكبير، بإعداد وتجهيز 250 كرتونة من مساعدات المواد الغذائية العينية لتوزيعهم على المواطنين بالقري الأكثر احتياجاً في المركز، وأيضا على باقي المناطق التي لم يتم تغطيتها في المرحلة الأولي من توزيع مساعدات غذائية، ومن جانبه، تواصل أمانة الحزب، توزيع وجبات الإفطار علي الصائمين، بمختلف أنحاء الإسماعيلية، في المناطق الأكثر احتياجاً ومن تقتضي ظروف عملهم الإفطار خارج منازلهم، وذلك بمشاركة عدد كبير من شباب الحزب للمساهمة في توزيع الوجبات بشكل يومي.

وفي محافظة المنوفية،في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء يوميا في شهر رمضان الكريم، يخرج شباب أمانة مدينة منوف، منن منازلهم، حاملين في أيديهم مياه وتمور ووجبات غذائية، ويتجهون إلى محطة قطار منوف، ويصطفون على رصيف المحطة، ينتظرون قدوم القطار، وقت آذان المغرب، ليقدموا كل ما معهم لركاب القطار، لإفطار الصائمين، ومن جانبه، نظمت أمانة مركز اشمون، قافلة طبية مجانية بعنوان "قوافل الخير"، للكشف عن أمراض الباطنة والسكر والتحاليل الطبية بقرية قورص، وجاءت القافلة خدمة جديدة لمرضي السكر.

وفي محافظة بورسعيد،وزعت أمانة المناخ، مساعدات المواد الغذائية العينية على المواطنين بالقري الأكثر احتياجا، لتخفيف العبء عنهم، وقامت أمانة المناخ، بتقسيم أعضائها إلى عدد من الفرق في كافة الوحدات الحزبية باللحى لتوزيع الكرتونة الرمضانية التي تحتوي على كافة المواد الغذائية الجافة، على كل أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً في نطاق الحي، ومن جانبه، نظمت أمانة مدينة الزهور، ندوة دينية، عن شهر رمضان المبارك، وتناولت الندوة، الحديث عن فضل العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك، والتي حاضر فيها كبار أئمة مديرية الأوقاف ببورسعيد.

وفي محافظة البحر الأحمر،أطلقت أمانة مدينة رأس غارب، حملة لتوزيع الافطار على الطرقات وللأسر الاكثر احتياجاَ، بمدينة راس غارب، في تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء سواء توزيع وجبات الإفطار على الصائمين أو من خلال تنظيم المعارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وقام عدد من شباب الأمانة بتوزيع كميات من وجبات الإفطار على الباعة الجائلين والأسر الأكثر احتياجاً والمسافرين على الطرقات ضمن مبادرة "افطار صائم" خلال شهر رمضان وفي توقيت آذان المغرب، كما نظمت أمانة مدينة رأس غارب، معرضاَ للملابس الجاهزة بأسعار مخفضة مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك وذلك بمقر الحزب بمدينة رأس غارب، ويضم المعرض ملابس أطفال ورجال ونساء وألعاب أطفال وخردوات ويتم بيع هذه السلع للمواطنين بأسعار مخفضة بنسب تتراوح بين 20% إلى 35% عن مثيلتها بالأسواق الخارجية.

وفي محافظة جنوب سيناء،أقامت أمانة مدينة دهب، احتفالية تحت عنوان "إفطار الوحدة الوطنية"، بحضور رجال الدين من ممثلي الكنسية والأزهر ولفيف من القيادات الأمنية ومشايخ القبائل، وقيادات الحزب بالمحافظة، وعقب حفل الإفطار كرمت أمانة الحزب الفائزين في مسابقة حفظة القرآن الكريم التي نظمتها أمانة الحزب خلال الأسبوع الأول من الشهر الكريم، ومن جانبه، أقامت أمانة مدينة أبو زنيمة، احتفالية لتكريم المواهب الشابة في إلقاء الشعر تحت شعار الابنودي الصغير لإظهار المواهب الشابة في مختلف الأنشطة التربوية والثقافية، وخلال الاحتفالية تم تكريم احدي المواهب الشابة في فن الشعر والذي اطلق عليه محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة قبل ذلك "الابنودي الصغير" الطالب علي حسن علي، وفي نفس السياق، انطلقت أولى فعاليات قافلة الخير في مدينة أبو رديس لتوزيع المواد الغذائية على الفئات الأكثر احتياجا في مناطق التياهة والمزينة.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.