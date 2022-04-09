/691103/رئيس-الشيوخ-يهنئ-الرئيس-السيسي--بذكرى-انتصارات-العاشر-من-رمضان

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقيه تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

دوت الخليج

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى العاشر من رمضان

وقال رئيس الشيوخ، في نص برقيته:"يطيب لى أن أتقدم لسيادتكم باسمى وباسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص ‏التهنئة القلبية لسيادتكم ولقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة ذكرى معركة العاشر من رمضان تلك المعركة التى كانت بمثابة ملحمة كبري قدمها رجال القوات المسلحة البواسل على أرض سيناء الغالية جادوا فيها بدمائهم وأرواحهم الذكية فى سبيل تحريرها من دنس المحتل

وأضاف عبدالرازق: إننا فى هذه المناسبة الغالية تمر علينا عاما بعد عام لتعطينا العبر والدروس فى أهمية التمسك بالوطن وبالعقيدة والإيمان وحسن التخطيط والاستعداد الجيد لكل معارك الحياة مثلما فعل أبطال معركة العاشر من رمضان فكان النصر العظيم حليفهم بفضل الله.

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى العاشر من رمضان

كما بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى ملحمة العاشر من رمضان المبارك ١٤٤٣.

جاء في نص البرقية: "إنه لمن دواعي سروري وغبطتي أن أنقل إليكم - فخامة الرئيس-باسمي واسم نواب شعب مصر العظيم خالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة ذكرى ملحمة العاشر من رمضان المبارك، الذي اتخذ فيه بطلُ الحرب والسلام، الراحل العظيم الرئيس محمد أنور السادات- طيب الله ثراه- قراره بتحرير الأرض من دنس الاحتلال".

وأكد رئيس مجلس النواب، أنه في العاشر من رمضان يذكر كل مصرى بالفخر والإجلال الدور العظيم الذى قامت به قواتنا المسلحة فى معركة أكتوبر المجيدة، حيث استطاع رجالها البواسل بصيحة "الله أكبر" أن يحولوا الهزيمة إلى نصر مبين، فسطعت أنوار فجر جديد من ظلام النكسة، وتساقطت أحجار خط بارليف كأوراق الخريف، وأردف: "لم تقتصر آثار هذا النصر على رد الكرامة العربية والقضاء على التمزق والضياع الذى ساد النفوس، بل إنه تعدى هذه الدائرة إلى دائرة السلام والبناء والرخاء."

وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي :" رغم ثراء تاريخ مصر بكثير من الرجال الذين شكلت مواقفهم معالم هامة وفاصلة على مسيرة تطور الشعب المصرى، تظلون – يا فخامة الرئيس - ألمع هؤلاء الرجال بما تحقق فى عهدكم من إنجازات أحدثت نقلة موضوعية لواقع المجتمع المصرى قفزت به إلى مشارف عصر جديد."