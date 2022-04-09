/691098/خدامة-لمراتك-شرط-أساسى-فى-أى-جوازة-زى-الشقة-والعفشتعديل-جديد-بقانون-الأحوال-الشخصية-أمام-البرلمان

تضمن مشروع قانون النائبة نشوى الديب باب خاص بالآثار المترتبة على وقوع الزواج وعلى رأسها النفقه حيث وضع مشروع القانون تعريف واضح للنفقة والتى تضم الغذاء والكسوة والسكن والفرش والغطاء ومصاريف العلاج وخادمة للزوجة إن كانت ممن تخدم في بيت أهلها والتعليم للصغار وغير ذلك مما يقضى به الشرع ومقومات حياة الإنسان حسب العرف .

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وفق هذا التعريف يكون الزوج ملزم بالنفقة على زوجته والتوفير لها كل ما يخص الغذاء والكسوة والسكن والفرش والغطاء ومصاريف العلاج وأيضا توفير خادمة لها وخاصة إن كانت ممن تخد فى بيت أهلها.

وترجم هذا التعريف المادة 37 حيث نصت بشكل واضح بأن يقصد بالنفقة الغذاء والكسوة والسكن والفرش والغطاء ومصاريف العلاج وخادم/ة للزوجة إن كانت ممن تخدم في بيت أهلها والتعليم للصغار وغير ذلك مما يقضى به الشرع ومقومات حياة الإنسان حسب العرف، فيما نصت مادة (38) : يراعي في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زمانا ومكانا وفى كل الأحوال بما لا يقل عن حد الكفاف وتلتزم الدولة بتوفير ما يزيد على حد الكفاف ليصل الى ما يوفر الحد الأدنى للحياة الآدمية الكريمة للأسرة التى لا يستطيع المنفق توفيره ، وعلى القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة فى مدة أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة تكفي حاجتها الضرورية بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ. و للزوج أن يجري المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا .

"خدامة لمراتك شرط أساسى فى أى جوازة زى الشقة والعفش"..تعديل جديد بقانون الأحوال الشخصية أمام البرلمان

مادة 39 من مشروع القانون نصت على أن يجوز زيادة النفقة تبعا لتغير الأحوال الاقتصادية للمنفق وفي حالة إعسار المنفق تلتزم الدولة بأداء فرق اليسر من الإعسار بما لا يخالف ما نصت عليه المادة السابقةلا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة علي فرض النفقة إلا عند حدوث طارئ يحكم بزيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.