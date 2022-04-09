/691093/رئيس-الوفد-يكلف-أمين-الصندوق-بإعداد-تقرير-عن-المركز-المالي-للحزب-والجريدة-عن-فترة-رئاسة-أبو-شقة

أصدر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد قرار رقم 292 لسنة 2022 بتكليف أمين صندوق الحزب والمراقب المالي بإعداد تقرير عن المركز المالي للحزب والجريدة عن فترة من بداية رئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة حتى انتهائها، ثم عن المدة من انتهاء رئاسته حتى تقديم التقرير على أن يقدم هذا التقرير في موعد غايته أسبوع من تاريخه.

دوت الخليج

وتضمنت الفقرة الثانية من القرار أن يتضمن التقرير المبالغ المطلوبة شهريا لسداد أجور العاملين بالحزب والجريدة والتأمينات الخاصة بهم ونفقات المقر وتكاليف إصدار أعداد الجريدة وفقا لمعيار ثابت في الحسابات وهو شهر مارس 2022.

رئيس الوفد يكلف أمين الصندوق بإعداد تقرير عن المركز المالي للحزب والجريدة عن فترة رئاسة أبو شقة

وأكدت الفقرة الثالثة من القرار أنه سيتم إرسال هذا التقرير إلي جميع أعضاء الهيئة العليا وأعضاء الهيئة البرلمانية ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات للاطلاع مع الرد خلال أسبوع من تاريخ الاستلام متضمنا وجهة نظر كل عضو والمبلغ الذي سيتبرع به شهريا للحزب وستكون الردود بشأنه بعد الإطلاع عليه ودراسته هي موضوع أول اجتماع لرئيس الحزب مع أعضاء الهيئة العليا وأعضاء الهيئة البرلمانية ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات.

رئيس الوفد يؤكد على عودة جريدة الوفد للكفور والنجوع والقرى

وكان قد طالب الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، بضرورة عودة جريدة الوفد الى دورها الريادي باعتبارها أهم صحيفة معارضة في مصر .

جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيسي تحرير الوفد الكاتبين الصحفيين علي البحراوي وخالد إدريس والذي حضره المهندس ياسر قورة واللواء سفير ونور عضوا الهيئة العليا لمناقشة سبل النهوض بالجريدة والقضاء على الأزمة المالية . وقال الدكتور عبدالسند يمامة ان جريدة الوفد يجب أن تعود إلى الكفور والنجوع والقرى لتنقل أوجاع وهموم وأحلام المواطنين.

وتسلط الضوء على نشاط لجان الحزب في كل مكان، وطالب رئيس حزب الوفد رؤساء اللجان العامة بجميع المحافظات بضرورة شراء جريدة الوفد وتوزيعها على الوفديين في اللجان الفرعية والمواطنين.

واقترح المهندس ياسر قورة مشاركة نواب الوفد بمجلسي النواب والشيوخ في تبني مشاكل المواطنين والتواصل مع المسئولين لإيجاد حلول لها حتى يعود الوفد حزبا وصحيفة لدوره الريادي كصوت للبسطاء والمهمشين وكذلك نشر الإيجابيات ودعم الوطن خاصة وهو على أعتاب الجمهورية الجديدة.