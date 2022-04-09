/691092/وزير-الأوقاف-يهنئ-الرئيس-السيسي-والقوات-المسلحة-بذكري-انتصارات-العاشر-من-رمضان

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة الباسلة والشعب المصري كله، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان ١٣٩٣ هـ الموافق السادس من أكتوبر ١٩٧٣ م.

دوت الخليج

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكري انتصارات العاشر من رمضان

وأكد وزير الأوقاف، أن قواتنا المسلحة الباسلة دائمًا على العهد في خدمة الوطن ، يد تحمي وتحرس وأخرى تبني وتعمر ، وإننا لفي حاجة ماسة لاستعادة روح العاشر من رمضان السادس من أكتوبر لمواجهة التحديات الراهنة واستكمال مسيرة البناء والتعمير وبناء الجمهورية الجديدة، سائلًا الله العلي العظيم أن يجعل مصرنا العزيزة أمنًا أمانًا ، ويجعل أيامنا كلها نصرًا وعزًا ، سخاء رخاء ، وسائر بلاد العالمين.

وزير الأوقاف: الاختيار 3 يقين مغذى بالمعلومات الكاشفة عن تأمر جماعة الإخوان عى الشعب والدولة

وكان قد أكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن مسلسل الأختيار 3 عمل درامي كاشف لطبيعة الجماعة الإرهابية من الغدر والتأمر والخيانة وتاريخها الاسود حيث انه عمل فني جاد لكشف طبيعة اهل الشر.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد تقديم الاعلامي احمد موسى ، منوها ان هذه الاعمال الفنية تكشف الحقيقة ويكون بها اضافات خيالية غير خارجة عن اطار الجماعة حيث انه يقين مغذى بالمعلومات الحقيقية الكاشفة لتأمر الجماعة على الشعب المصري والدولة المصرية .

ولفت محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ان هذه الجماعة استباحت القتل والدماء في سبيل تحقيق اغراضهم للوصول الى السلطة بأي ثمن على حساب الوطن والدين.