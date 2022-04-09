/691089/محافظ-الغربية-يتابع-أمسيات-حياة-كريمة-بزفتى

دوت الخليج

وقالت الدكتورة صفاء مرعي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، أن الأمسيات تشمل فقرات فنية وترفيهية إلى جانب مسرح العرائس والفنون الشعبية والإنشاد الديني ـ بالإضافة إلى توصيل رسائل التوعية بأهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبعض رسائل التوعية الخاصة بالسيدات مثل الزواج المبكر وختان الإناث والعنف ضد المرأة بحضور ٥٠٠ من المستهدفين.

رفع الوعي الثقافي لدى الأسر في قرى مركز زفتى

و أشاد محافظ الغربية بالجهود المبذولة في سبيل رفع الوعي الثقافي لدى الأسر في قرى مركز زفتى ضمن محور التنمية البشرية وبناء الإنسان المصري ، مشيداً بوجود فريق التطعيمات ضد فيروس كورونا خلال هذه الأمسيات لرفع الوعي الصحي بأهمية أخذ اللقاح كونه الوسيلة الأكثر فاعلية لمواجهة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب الدور التوعوي لصندوق مكافحة الإدمان والذي خصص فريقاً للتواجد في مثل هذه الأمسيات للتوعية ضد الإدمان ومخاطره .