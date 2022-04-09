محافظ المنوفية يُدشن بدء أعمال إنشاء سوق وموقف حضاري نموذجي بسمادون

/691087/محافظ-المنوفية-يدشن-بدء-أعمال-إنشاء-سوق-وموقف-حضاري-نموذجي-بسمادون

دشن إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم السبت، بدء أعمال إنشاء سوق حضارى وموقف نموذجى جديد بقرية سمادون بمركز ومدينة أشمون وذلك ضمن المشروع القومي للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة أشمون لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة لتطوير قرى الريف المصرى والإرتقاء بمستوى الخدمات، رافقه خلالها نائبه محمد موسى ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمستشار الهندسي للمحافظة.

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وأوضح محافظ المنوفية أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى يتضمن إنشاء وإقامة (16) سوق نموذجى و(9) مواقف حضارية و(7) وحدات إطفاء بنطاق مركز أشمون ، وفى مركز الشهداء سيتم إنشاء (7) أسواق نموذجية (2) موقف سيارات نموذجى و(3) وحدات إطفاء لخدمة قاطنى الريف المصرى ، ويتم التنفيذ من خلال شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والإستشارات الهندسية والتوريدات والشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، وأكد المحافظ بأن المبادرة تهدف إلى التخفيف عن كاهل أهالينا بالريف المصرى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة .

الموقع المقترح لإنشاء موقف السيارات النموذجى بسمادون على مساحة 700متر

كما تفقد محافظ المنوفية الموقع المقترح لإنشاء موقف السيارات النموذجى بسمادون على مساحة 700متر والمقام على مصرف سبل، حيث من المقرر أن يضم الموقف إنشاء مبنى إدارى و5 مسارات لإستيعاب (40) سيارة بالإضافة إلى مظلات ومقاعد للمواطنين، وجارى إزالة الإشغالات المتواجدة على المصرف وبدء أعمال الحفر تمهيداً لصب القواعد الخرسانية، كما تفقد المحافظ الموقع المقترح لإنشاء السوق النموذجى بسمادون بمساحة 3500متر على مصرف سبل ، ومن المقرر إنشاء (80) باكية ومبنى إدارى ودورات مياه.

رفع كافة الإشغالات المجاورة للموقف والسوق على أن يتم تخصيص عدد من الباكيات للباعة الجائلين

ووجه المحافظ رئيس المدينة برفع كافة الإشغالات المجاورة للموقف والسوق على أن يتم تخصيص عدد من الباكيات للباعة الجائلين حفاظاً على المظهر الحضارى والقضاء على الإشغالات ، كما وجه برفع أعمال الحفر أول بأول وتكثيف الجهود ومتابعة الأعمال للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات لضمان سرعة الإنتهاء وفق التوقيتات المحددة.

وخلال تفقده استمع المحافظ لعدد من طلبات المواطنين يتضررون من تأخر أعمال الرصف بطريق سمادون - أشمون ، وطريق كفر السيد، وأشار المحافظ إلى أنه جارى الإنتهاء من توصيل المرافق بتلك الطرق تمهيداً لبدء أعمال الرصف خلال الأسبوع القادم.

كما شملت الجولة تفقد محافظ المنوفية أعمال توسعات مشروع محطة معالجة سمادون على مساحة 8فدان و12 قيراط وبطاقة استعابية قدرها 20ألف م3 / يوم وتضم 2 أحواض تهوية و2 تجفيف و2 ترسيب وجارى أعمال الحفر لأحواض التهوية والترسيب والتجفيف ، وتعد المحطة معالجة ثنائية لتصبح المياه صالحة للزراعة ومن المقرر نهو الأعمال بها خلال عام.

وفي ذات السياق تفقد المحافظ مجمع الخدمات بسبك الأحد، حيث تم الإنتهاء من كافة الأعمال وجارى تلافي الملاحظات تمهيداً لبدء أعمال التسليم وأشار المحافظ إلى أنه جارى تباعاً تسليم مشروعات الشباب والرياضة والصحة وجارى الإنتهاء من إستلام مجمعات الخدمات بنطاق مركز أشمون.

فيما تفقد المحافظ مجمع مواقف أشمون الجديد وذلك بمقر سوق المواشى القديم بالمدينة، حيث جارى بدء أعمال الحفر تمهيداً لصب القواعد الخرسانية ومن المقرر إنشاء (400) باكية و(15) محل تجارى ودورات مياه بإجمالى تكلفة (13) مليون جنيه ، ووجه المحافظ رئيس المدينة بإدراج رصف الطريق المؤدى للموقف وتوسعة المداخل والمخارج المؤدية للموقف وإدرجها ضمن خطة الرصف وذلك ضمن خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية والحفاظ على المظهر العام.

واختتم المحافظ جولته بمتابعة أعمال الرصف بشارع بورسعيد بطول 3كم ، حيث تم الإنتهاء من فرد طبقة السن وجارى تركيب البلدورات والأرصفة الجانبية ورفع مناسيب الصرف الصحى وإنشاء بلاعات مياه الأمطار ، كما تم الإنتهاء من أعمال التطوير بالجزيرة الوسطى بالشارع ، وخلال تفقده وجه المحافظ بحصر كافة أعمدة الإنارة الموجودة على جانبى الشارع لصيانتها وتزويدها بكشافات ليد لتحسين الرؤية البصرية وإضفاء مظهر جمالى ، مع إزالة أعمدة الإنارة بالجزيرة الوسطى وإستغلالها في مواقع أخرى ، ووجه المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق مع المستشار الهندسى بسرعة توريد الأعمدة الديكورية بشارع الثورة وذلك عقب الإنتهاء من أعمال التطوير به ، وكذا تفقد المحافظ أعمال التطوير التى تمت بشارع الجامعة .

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم الكامل لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن في تنفيذ المشروعات التى تمس حياة المواطن المنوفى ، وموجهاً بالمتابعة الدورية لأعمال التطوير.