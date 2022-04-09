/691088/إدراج-مادة-التربية-المناخية-في-برامج-التعليم-علي-طاولة-طاقة-الشيوخ غدا

تعقد لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ ،برئاسة النائب عبدالخالق عياد ، اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة الإقتراح برغبة المقدم من النائب محمود بكري، ومن النائب محمد علي أبو حجازي ،بشأن إدراج مادة "التربية المناخية" في برامج التعليم داخل مصر .

دوت الخليج

إجراءات ترخيص العيادات الطبية

وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ غدا ، إحالة تقرير لجنة الصحة والسكان، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور محيي حافظ ، بشأن الغلق الجبري لبعض صيدليات المجتمعات العمرانية الجديدة ،والنائب زين العابدين الإطناوى ، بشأن ترخيص العيادات والمنشأت الطبية ، والنائب هاني يوسف عبدالشهيد ، بشأن القرار الملزم لاستكمال إجراءات ترخيص العيادات الطبية، للحكومة لإتخاذ الاجراءات الازمة فيهم .

أكد المقترح، أن الصيادلة المدن العمرانية الجديدة أنه سوف يعمل علي غلق صيدلياتهم المرخصة من وزاره الصحة والسكان، والمسجله بالغرفه التجاريه ، ومصلحة الضرائب العامة ، والقيمه المضافه ، والتأمينات والخاضعة للرقابة الصارمة من وزارة الصحة المصرية وذلك من قبل أجهزة هذه المدن .

توصيات اللجنة

أوصت اللجنة، بضرورة وجود اشتراطات لتراخيص البناء للمنشأت ، ولابد من التكاتف بين الجهات المعنية من أجل وجود مخرج قانوني من خلال لجنة الصحة والحكومة سعياً لاستقرار العمل بالمنشأت الطبية

وإيضا توصي اللجنة بمنح المنشأت الطبية التي يعود بناؤها لما قبل عام ٢٠٠٨ وغير المرخصة، استثناء من اشتراطات تراخيص المباني ادارى وسكنى حيث إنه لم يكن هناك في هذا التوقيت قانون يمنع ذلك إننا في حاجة إلى تشريع لفتح باب التصالح مع المنشأت الطبية على المخالفات، مع مراعاة الاشتراطات الخاصة لإعطائها فرصة لتوفيق الأوضاع، حيث أنها منشأت خدمية وذلك حفاظاً على السلام الاجتماعي.