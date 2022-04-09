/691086/مفاجأة-خاصة-مسلسل-الاختيار-3-يشوق-الجمهور-للحلقة-الثامنة-من-العمل

شوقت الصفحة الرسمية لشركة سنرجي “تامر مرسي”، لمسلسل الاختيار 3 الحلقة 8 التي من المقرر عرضها اليوم على شاشة قناة أون في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير رسالة سينرجي للجمهور قبل عرض الحلقة الثامنة من مسلسل الاختيار 3

وكتبت الصفحة الرسمية لوكالة سنرجي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “مفاجأة خاصة في حلقة النهاردة .. تابعونا “.

وتابعت كاشفة عن مواعيد عرض الحلقة: الاختيار 3 عرض الساعة ٩:٣٠ مساءً، و يعاد ٤:٢٠ صباحاً و ٣:٢٥ مساءً حصرياً على شاشات on”.

أبطال مسلسل الاختيار 3

مسلسل الاختيار 3 يخوض بطولته كلا من الفنان ياسر جلال وأحمد السقا، جمال سليمان، وهيدى كرم، خالد زكي، منى عبد الغني، سمر مرسي، نور محمود، مفيد عاشور، خالد الصاوي، وكريم عبد العزيز وأحمد عز، وصبري فواز، محمد رياض، إيمان العاصي، أمير المصري، محمود البزاوي، نادية رشاد، فضلا عن عدد من ضيوف الشرف وهم محمد على رزق، أشرف زكي، حسنى شتا، دنيا المصري، وآدم الشرقاوي، وهشام إسماعيل، ومحمد العمروسي، وشريف خير الله، وأحمد وفيق، وصبحي خليل، وأحمد بدير وناردين عبد السلام.

أحداث مسلسل الاختيار الحلقة 7

هذا وشهد مسلسل الاختيار الحلقة 7، خطط لقيادات جماعة الإخوان الإرهابية التي اتى على رأسهم البلتاجي وخيرت الشاطر الذي يعد الأكثر شرا في الأحداث، وكان من بينهم تأجير جماعة من الاخوة بينهم للاشتباك مع معارضي سياسة محمد مرسي.

ثم رصد مسلسل الاختيار الحلقة 7، تورط الإخوان في مقتل عدد من الابرياء خلال اشتباكات الإتحادية، وتهديد خيرت الشاطر بأن ذلك نقطة في بحر ما سيراه الشعب المصري في الفترة المقبلة.

وانتهى مسلسل الاختيار الحلقة 7، برصد مشهد لقتل الكاتب الصحفي الحسيني أبو ضيف بطلق ناري وصفه الإعلامي وائل الابراشي في ذلك الوقت بأنه قتل متعمد من قبل جماعة الاخوان المسلمين، أتى ذلك نتيجة لمحاولة الحسيني رصد حقائق جماعة الاخوان خلال اشتباكات الاتحادية التي راح ضحيتها عدد من الشباب الأبرياء التي لم يكن لهم تدخل في كل تلك الأحداث.