/691085/مسلسل-مين-قال-الحلقة-9-مشروع-أحمد-داش-يتسبب-في-انفصاله-عن-حبيبته

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل مين قال، أحداث مثيرة ومشوقة بدأت بالفنان أحمد داش، الذي يجسد شخصية شريف خلال أحداث العمل، الذي يتعرض للإغماء بسبب حالة الإجهاد الشديد التي تعرض لها.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل مسلسل مين قال الحلقة 9

ينقل شريف إلى المستشفى، ولكن سرعان ما تتحسن حالته الصحية، ليقرر بعد تحسن حالته الذهاب لمجموعة من الجامعات والمدارس للدعاية خاصة بعجما حققت جامعته نسبة أعلى المشتورات لكنه يرصد أن يحصل على مشترك جديد.

شريف ينفصل عن حبيبته بسبب محاولته توسيع مشروعه

ينتقل المشهد لخيبة أمل شريف في الحصول على مشتري جديد فيخرج مع صديقته سلمى الذي يتبادلان معا الحب، لكنه يجدها فرصة في تكبير مشروعه بدأ فيمهد لها ذلك من خلال الحديث معها عن المشروع وعن رغبته في إنشاء سجل تجاري، ويطلب منها مساعدة والدها في هذا الأمر، وفجأة تتحول سلمى بعد أن تبين لها أن شريف شخص أناني فتتهمه بذلك مؤكدة عليه بأنه لا يحب سوى التفكير في مصلحته والمشروع فقط ولا يعطي لها بالا.

نهاية مسلسل مين قال الحلقة 9

انتهى مسلسل مين قال الحلقة 9 بمشادات كلامية بين ان شريف وسلمي تهت برحيل الأخيرة، لتدل الحلقة على بوادر انفصال شريف عن حب عمره بسبب انشغاله بالمشروع الذي يخطط له من بداية عرض المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل مين قال

ومن الجدير بالذكر، أنه يتم عرض مسلسل مين قال كل يوم طوال شهر رمضان 2022 في تمام الساعة التاسعة مساءً عبر شاشة قناة mbc مصر، وهو من مال سليمان واحمد داش والفنان جمال عبد الناصر وديانا هشام، تدور قصته حول الفنان الشاب أحمد داش طالب في الثانوية العامة ينجح في إحراز مجموع كبير ولكن يرغب والده في دخوله كلية هندسة جامعة خاصة ويضغطه بذلك الأكل، لكن أحمد داش الذي يجسد شخصية هشام خلال العمل يرفض ذلك، ويحاول عمل اختراع جديد ولكن يسخر منه الجميع، وتتوالى الأحداث في ذلك الاطار.

وسبق وتحدث أحمد داش عن العمل مع جمال سليمان فقال: جمال سليمان نجم كبير وراجل ملتزم عارف هو عليه ايه ومريح في الشغل وسعدت جدا بالشغل معاه، والمسلسل كانت تجربة جميلة، بيعدي عليه اي شاب بيخرج من ثانوية عامة اتمنى يعجب الناس ويعلق معاهم.