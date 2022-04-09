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الداخلية: مواصلة فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة« كلنا واحد» لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

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تواصل وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا_واحد) والتى تستمر لمدة ثلاثون يوماً، علي أن تنهتي يوم 13/4/2022، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل االتجارية بجميع أنحاء الجمهورية، ويأتي ذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

دوت الخليج

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وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى (993) فرع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر إحتياجاً التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية، إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة.

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مواصلة فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة« كلنا واحد» لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

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على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%،  وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية. 

مبادرة كلنا واحد

وكانت قد أطلقت وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة ( كلنا واحد ) لمدة 30 يوماً، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من (سلع غذائية وغير غذائية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل الى 60%، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وتشمل المبادرة عددا من فروع السلاسل التجارية الكبرى (خير زمان– أولاد رجب- عبدالله العثيم – كارفور – العابد – المحلاوى – أوسكار– خير بلدنا – راية ماركت - أسواق فتح الله – الفرجانى – هايبر الشرقية – إسبنس – كازيون – الشرق - أكسبشن – هايبر بلس – مول القاهرة – النساجون الشرقيون – جولدن مان هاوس – تاى هاوس – نيو أكتف "أبوعلاء" – راديو طلعت – العربى للأدوات الكهربائية – شركة الفيومى – هايبر وان – دايموند تكستال للملابس الجاهزة – الفار للتجارة – اللولو للأسواق التجارية – الطحان للتمور – المتوكل للإستيراد والتصدير)، بإجمالى 993 فرعا على مستوى الجمهورية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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