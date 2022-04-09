خالد الجندى: لا يوجد عالم يستطيع الاستغناء عن تفسير الوسيط

قال الدكتور خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إننا نعلم جيدا أن تفسير المنتخب كتبه صفوة علماء الأزهر الشريف وهو مجلد واحد وهو مرجع اجتمع عليه علماء العالم الإسلامى وهو وسطى.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج لعلهم يفقهون: تجاوزت طبعات المرجع حوالى 30 طبعة مما يدل على تلقى الناس له بالقبول والمحلة والإذعان وهو تفسير وسطى بلغة العصر، ونصحتكم قبل رمضان باقتناء هذا التفسير المبسط والذى اجتمع الناس عليه.

وتابع: يتميز هذا التفسير بأنه يأتي بالأية في أعلى الصفحة ثم يأتي التفسير بعدها ويتعمد عدم الدخول في تفاصيل القارئ غير المتخصص في غنى عن الدخول فيها، ونحن أمام التفسير الذى يحتاجه الإنسان المعاصر وهو الحل المثالى لعدم الاختلاف حول كتاب الله سبحانه وتعالى .

وأشار إلى أن من لديه درجة أرقى ثقافيا ويريد التجول في التفاسير عليه بالتفسير الوسيط اللى عمله مولانا التقى الشيخ سيد طنطاوى الذى جمع كل الآراء في هذا التفسير ولا يوجد عالم يستطيع الاستغناء عن تفسير الوسيط للشيخ محمد سيد طنطاوى.