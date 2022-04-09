جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، دعم جميع الاحتياطات التى اتخذتها المملكة العربية السعودية فى شأن حج هذا العام، من ضرورة تلقى جرعات اللقاح الأساسية وعمل مسحة حديثة وتكون سلبية قبل السفر بـ72 ساعة، وأن يكون سن الحاج أقل من 65 عاما، والالتزام بجميع التعليمات الصحية فى هذا الشأن.





وقال الدكتور مختار جمعة، إن ذلك يأتى فى ضوء أن جائحة كورونا لم تنته بعد، وما زالت التخوفات الارتدادية قائمة، وما زالت الإصابات موجودة بالفيروس بنسبة أو بأخرى فى معظم دول العالم. وتابع: "نرى أن ذلك كله يأتى فى إطار تحقيق مقاصد الشرع الشريف فى الحفاظ على النفس فى ظل أن الوضع الراهن ما زال بالفعل يستدعى توخى الحذر سواء من جهة الدولة المضيفة أم من جهة جميع الدول التى ينبغى أن تساعد فى تطبيق هذه الإجراءات، واتخاذ كل ما يلزم لتفادى التزاحم الشديد فى موسم الحج فى ظل هواجس عودة انتشار الفيروس".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الأوقاف: ندعم الاحتياطات التى اتخذتها السعودية فى شأن حج هذا العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.