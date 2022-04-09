الجمعة.. الأوقاف تفتتح 43 مسجدا

جدة - نرمين السيد - وبذلك يصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1-7-2021م حتى تاريخه 963 مسجدا، منها 818 مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا و145 مسجدا صيانة وترميما، وهى على النحو التالى:- أولا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف البحيرة

1. عمران – العرقوب – كفر الدوار

2. العلى القدير – الكوم الأخضر – حوش عيسى

3. العقارى – قرية العقارى البحرية – مركز المحمودية

4. الرحمن – تلبقا – كوم حمادة

5. العزيز غنيم – المنطقة السادسة بدر

6. الميهى البحرى – زاوية حمور - الدلنجات

7. كوبرى المحطة فرهاش – حوش عيسى مديرية أوقاف الشرقية 8. السلام - عرب السلاوى الصغيرة – عمريط- مركز أبو حماد

9. الجعافرة الكبير – النمروط - فاقوس

10. بدران – أولاد موسى – أبو كبير

11. النور – عزبة هارون – شبرا النخلة مديرية أوقاف الغربية 12. غنيم غالى – كفر الزيات

13. النور – الانشاء - السنطة

14. الكبير – كفر شماخ – كفر الزيات

15. البحرى – حانوت – زفتى مديرية أوقاف أسوان الأهالى – الرديسية

16. الرحمة – حى شرق مديرية أوقاف الإسكندرية 17. الكبير – قرية 2 بنجر السكر – برج العرب

18. 1/7 أبيس – محرم بك مديرية أوقاف الفيوم 19. قباء – بندر طامية

20. أبو صايم الغرب – الشواشنة مديرية أوقاف أسيوط 21. خاتم المرسلين – العوامر - ديروط مديرية أوقاف المنوفية 22. العتيق – كفر الخضرة – مركز الباجور مديرية أوقاف بنى سويف 23. أحمد قاسم – الزرابى – مركز بنى سويف

24. عيد مرزوق – بهبشين - ناصر

25. عثمان بن عفان – بندر ناصر

26. رياض الصالحين – الحى الرابع شرق النيل – بندر بنى سويف مديرية أوقاف دمياط 27. عرب عاشور – كفر سعد

28. النور بالسنانية – طريق رأس البر القديم مديرية أوقاف المنيا 29. النور – زاوية برمشا - العدوة

30. الهدى – عزبة خورشيد – منفطين - سملوط

31. السلام – دهمرو – مغاغة

32. الفردوس – البيهو - سمالوط مديرية أوقاف القليوبية 33. الرحمن – عزبة حلموس – أبو الغيط – القناطر الخيرية مديرية أوقاف الإسماعيلية

34. الهداية – أبو سلاية – التل الكبير مديرية أوقاف الأقصر 35. حسن الخاتمة – قرية الدبابية شرق - إسنا

36. الفتاح العليم - القرايا – النمسا - إسنا ثانيا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف قنا 1. الهدى والإيمان – جزيرة الطويرات - قنا

2. فاطمة الزهراء – المفرجية - قوص

مديرية أوقاف البحيرة 3. عمران – كفر الحاجة – مركز ايتاى البارود

4. الحمد قليشان – مركز ايتاى البارود مديرية أوقاف أسيوط 5. عبد الرحيم كيلانى – المختون – ديروط مديرية أوقاف الفيوم 6. والى ميزار - النزلة - الشواشنة مديرية أوقاف المنوفية 7. أولاد سويد – جدام – مركز تلا

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