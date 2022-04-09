/691083/المفوضية-الأوروبية-تطمئن-أوكرانيا-بشأن-الانضمام-للاتحاد-الأوروبي

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، أن كل الاحتمالات قائمة بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هناك جهودًا تبذل من أجل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

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وأضافت أورزولا فون دير لاين، خلال زيارة أجرتها إلى كييف، بعد الأحداث التي وقعت في منطقة بوتشا، ومقتل مدنيين هناك، أن الدول الأوروبية مستمرة في دعم أوكرانيا، وتضييق الخناق على الجانب الروسي، وذلك من خلال حزمة من العقوبات الاقتصادية، وجاري حاليا إعداد حزمة سادسة من العقوبات على روسيا.

المفوضية الأوروبية تطمئن أوكرانيا بشأن الانضمام للاتحاد الأوروبي

وشددت رئيس المفوضية الأوروبية، أن جرائم الحرب التي ترتكب في أوكرانيا سوف تحاسب عليها روسيا.

على جانب آخر، فقد حذرت روسيا من العقوبات الاقتصادية التي تفرضها دول الاتحاد الأوروبي عليها، مشيرةً إلى أن تلك الاستفزازات من قبل الغرب، سوف يضع موسكو وواشنطن في مواجهة عسكرية.

كان الاتحاد الأوروبي، قد فرض مجموعة من العقوبات على روسيا، وذلك على خلفية الجرائم التي وقعت في مدينة بوتشا الأوكرانية، والتي شهدت سقوط عدد من المدنيين.

وشملت العقوبات حظر استيراد الفحم من روسيا، والذي يقدر أنه سيكبد روسيا 4 مليارات يورو سنويً، وحظر كامل للمعاملات على أربعة بنوك روسية رئيسية، من بينها VTB، ثاني أكبر بنك روسي. وتمثل البنوك الأربعة المعزولة تمامًا عن الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي 23٪ من القطاع المصرفي الروسي.

كما سيُفرض حظر على السفن الروسية والسفن التي تديرها روسيا من الوصول إلى موانئ الاتحاد الأوروبي، وذلك للحد من الخيارات المتاحة لروسيا للحصول على السلع الأساسية.

حظر تصدير بقيمة 10 مليارات يورو، في المناطق التي تتعرض فيها روسيا للخطر، وسيشمل هذا الحظر على سبيل المثال، أجهزة الكمبيوتر الكمومية وأشباه الموصلات المتقدمة، فضلاً عن الآلات الحساسة ومعدات النقل.

حظر استيراد جديد، بقيمة 5.5 مليار يورو، لخفض تدفق الأموال إلى روسيا وأوليغارشيين فيها، يسري على المنتجات من الخشب إلى الأسمنت، ومن المأكولات البحرية إلى المشروبات الكحولية.

حظر عام على الشركات الروسية المشاركة في عمليات المشتريات العامة في الاتحاد الأوروبي، وكذلك استبعاد كل الدعم المالي للاتحاد الأوروبي للهيئات العامة الروسية. والغرض من ذلك هو منع أي أموال ضريبية في الاتحاد الأوروبي من الذهاب إلى أي شركة روسية.