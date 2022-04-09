/691082/محافظ-الغربية-يعتمد-الأحوزة-العمرانية-لـ-47-عزبة-و4-قرى

اعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الأحوزة العمرانية، اليوم السبت، 4 قرى بمركز المحلة ليكتمل بذلك اعتماد كافة الأحوزة العمرانية لقرى محافظة الغربية، كما اعتمد رحمي الأحوزة العمرانية لعدد 47 عزبة ليصل بذلك عدد العزب التي تم اعتمادها 826 عزبة من أصل 1150 عزبة بنطاق المحافظة بنسبة وصلت إلى 72% وجاري اعتماد باقي العزب تباعاً.

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جاء ذلك عقب مراجعة واعتماد كافة الخرائط بالهيئة العامة للتخطيط العمراني وموافقة المجلس التنفيذي للمحافظة ، ليبدء العمل بها داخل الوحدات المحلية.

القرى الأربعة التي تم اعتماد الحيز العمراني لها تقع بمركز المحلة الكبرى

يشار الى أن القرى الأربعة التي تم اعتماد الحيز العمراني لها تقع بمركز المحلة الكبرى وهي قرى ( الشرقية وسيدي حمود التابعتان للوحدة المحلية البنوان وقريتي محب الجديدة وراغب الحديثة التابعتان بالوحدة المحلية الشهيدي )، والعزب التي تم اعتمادها هي عزب (سرهلك ، المنشاوي الشرقية ، إسماعيل منصور والمنشاوي القبلية) بمركز زفتى، عزب (الشاويشية ، فرج غربال ، عبد الستار صقر ، أصلان ، الطنطاوي ، عماد الدين ، صقر، صومة، عجبانه ،عازر خزام، محمود عطية ، كما تم اعتماد عزبة أنتريا القبلية ، سليمان داود ، جيران سالم ، قسم ثاني، فضل الله ، الكوه ، عبد الله خضر (القشلان) ، عيسى ، غبريال ، ماهر البحرية (العزب)، عبد القادر حلمي وعزبة عبد الحي خليل (فايق يكن ) بمركز المحلة الكبرى، عزب ( فوزي عبد الله باشا، التوفيقية، محمد خضر، صالح صدقي، فريد عابدين، ورثة ناصف، ماهر، أبو يوسف، خورشيد الغربية، على عثمان، سنبل والبهي، عبد العزيز دويدار (موسى أفندي) ومختار الباجوري بمركز قطور، عزبة ( محمد عبد اللطيف فايد ) ببسيون وعزبتي المنشاوي والزلاقة بمركز طنطا وعزبتي الشريف وكفر الهلاوي بكفر الزيات .

مبيض محارة في العقد الثالث من العمر مصرعه صعقا بالكهرباء

فيما لقى مبيض محارة في العقد الثالث من العمر مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء عمله في أحد منازل قرية محلة روح بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية وجرى نقل الجثة الي مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

بدأت الواقعة بتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية اخطارا من شرطة النجدة بورد بلاغًا باستقبال مستشفى طنطا الجامعي شاب يدعي احمد. ع. ا "النجار في العقد الثالث من العمر، مقيم بقرية محلة روح بدائرة مركز طنطا، جثة هامدة إدعاء صعق كهربائي.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بمركز طنطا للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وسؤال شهود العيان وتبين أن المتوفي يعمل مبيض محارة وخلال عمله بأحد منازل قرية محلة روح أصيب يصعق كهربائي ولفظ انفاسة الأخيرة متأثرا بصعق تيار كهربائي، وجرى نقل الجثة الي مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة.