/691081/وفد-الغربية-يوزع-حقائب-السلع-الاستهلاكية-لدعم-الأسر-الأكثر-احتياجا

قامت اللجنة العامة لحزب الوفد في محافظة الغربية برئاسة الدكتور محمد خليفة القائم بأعمال رئيس اللجنة بتوزيع عدد من حقائب السلع الاستهلاكية ضمن خطة دعم الأسر الأكثر احتياجًا، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

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وقال الدكتور محمد خليفة القائم بأعمار رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في الغربية، إن مبادرة وفد الغربية تأتيت في إطار المساهمة في القضاء على ارتفاع الأسعار والتصدي لجشع التجار، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية.

وفد الغربية يوزع حقائب السلع الاستهلاكية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا

وأوضح خليفة، أن اللجنة حرصت على حصر الأسر الأكثر احتياجًا لضمن وصول حقائب المبادرة للمحتاجين، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الدولة المصرية، وفي إطار تفعيل المشاركة المجتمعية للأحزاب.

لجنة الوفد بالأقصر تفتتح معرضًا لبيع اللحوم بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان المبارك

وكانت قد افتتحت اللجنة العامة لحزب الوفد بالأقصر، برئاسة عباس حزين رئيس اللجنة، وعضو الهيئة العليا الوفدية، وسكرتير عام مساعد الحزب، ورائد العماري، رئيس اللجنة المركزية ببندر الأقصر، منفذًا لبيع اللحوم بأسعار مخفضة، بشارع المحطة بوسط المدينة، وذلك منذ بداية شهر رمضان المبارك.

قال عباس حزين رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالأقصر، إن إقامة معرض لبيع منتجات اللحوم جاءت مساندة من حزب الوفد تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب، للجهود التي تبذلها الدولة في تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وإيمانًا من الحزب "ضمير الأمة" بضرورة تقديم الدعم للمواطن البسيط بالتزامن مع حلول شهر رمضان، وتخفيفًا على المواطنين ومحاربة غلاء الأسعار، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وأوضح رائد العماري رئيس اللجنة المركزية لحزب الوفد بمدينة الأقصر، أن سعر كيلو اللحوم بمعرض الوفد، تبلغ 120 جنيهًا، فضلًا عن بيع المجمدات مشيرًا إلى أن لجنة الوفد ستتوسع في افتتاح المنافذ للسلع والمنتجات الأخرى على مدار شهر رمضان الكريم، لتصبح منفذًا للمواطنين للشراء بأسعار مخفضة وتخفيفًا على المواطن في ظل الارتفاع الذي تشهده أسعار المنتجات والسلع.