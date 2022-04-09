/691080/شحاته-أبو-زيد-مسلسل-الاختيار-٣-يوثق-انقاذ مصر-من-مسلسل-الدم وحمايتها-من-الإرهابية

أشاد النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمسلسل الاختيار٣ مؤكدا أنه يوثق لحظات تاريخية في تاريخ الدولة المصرية ويكشف محاولات جماعة الإخوان الإرهابية للسيطرة على مقدرات الدولة المصرية واختراق أجهزتها ومؤسساتها المختلفة .

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واضاف أبو زيد ، في تصريحات له ، أن الدراما الفترة الأخيرة لها دور كبير في عرض الحقائق وتوثيق جملة من الوقائع بغرض تنشيط الذاكرة المصرية عبر سرد ملحمة التضحيات التي قامت بها الأجهزة الأمنية للتصدي لمخطط إيقاع الدولة المصرية في مربع الفوضى وعدم الاستقرار.

شحاته أبو زيد: مسلسل الاختيار ٣ يوثق انقاذ مصر من مسلسل الدم وحمايتها من الإرهابية

وأشار " أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب" إلى الملحمة الوطنية لرجال الجيش والشرطة في التضحية من أجل الوطن والدفاع عنه، مضيفا أن المجتمع المصري في حاجة إلى هذه النوعية من الأعمال الدرامية، التي تجسد تاريخ الأبطال من القوات المسلحة والشرطة.

ووجه أبو زيد، التحية والتقدير لفخامة الرئيس السيسي، على ما قام به من اجل استعادة الدولة المصرية والتى كانت مخطوفة على يد الجماعة الارهابية، مؤكدا أن الرئيس السيسي أنقذ مصر من مصير مجهول وقضى على مسلسل الدم والإرهاب الذي بدأ على يد جماعة الإخوان الإرهابية وأتباعها عندما أنحاز لمطالب الشعب المصري بإسقاط "حكم المرشد" وأعلن عزل محمد مرسي في 3 يونيو 2013.