/691078/طلاب-كلية-التجارة-بجامعة-سوهاج-في-زيارة-للمجمع-الصناعي-بغرب-جرجا

قام فريق التميز الطلابي بإدارة الجودة، وطلاب "من أجل مصر" بكلية التجارة بزيارة إلى المجمع الصناعي بالمنطقة الصناعية بغرب جرجا، وذلك في إطار التعاون بين محافظة سوهاج وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، وجامعة سوهاج في مجال ريادة الأعمال.

دوت الخليج

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الصغير المشرف على كلية التجارة، والدكتور محمد حسن مهدي وكيل كلية التجارة لشئون البيئة والمجتمع، والدكتور مروان جابر مدير إدارة الجودة بالكلية، وأسامة عبد الرحمن نائب مدير بفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج، و أحمد رشدي ممثل هيئة التنمية الصناعية بسوهاج .

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج

و قال نادر عبد الظاهر مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج أنه تم إعداد خطة زيارات للمجمع الصناعي غرب جرجا، ورؤية مشروعات الشباب.

الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الفرع

وكذلك زيارة مقر فرع الجهاز بسوهاج؛ للتعرف على الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الفرع، بالإضافة إلى الدورات التدريبية في مجال ريادة الأعمال، والتي تتم بالتنسيق والتعاون الدائم، في إطار بروتوكول التعاون بين الجهاز وجامعة سوهاج في مجال ريادة الأعمال .