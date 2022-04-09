مسلسل المشوار الحلقة 8.. ما مصير محمد رمضان بعد إخفاءه الأثار؟

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يترقب الجمهور عرض مسلسل المشوار الحلقة 8، بعدما شهدت الحلقة السابقة محاولة محمد رمضان الذي يجسد دور ماهر خلال أحداث العمل، إخفاء قطع الأثار والدورلات الذي يمتلكها في حديقة الحيوانات.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل مسلسل المشوار الحلقة 8

يعرض مسلسل المشوار الحلقة 8 في مساء اليوم السبت الموافق 9 من شهر إبريل الجاري، وذلك في تمام الساعة الثامنة على قناة dmc وتكون إعادتها في الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، والساعة 1:45 مساءً.

أحداث مسلسل المشوار الحلقة 8

وتستكمل أحداث مسلسل المشوار الحلقة 8، ما توقفت عنده الحلقة السابعة، اذ من المقرر أن ترصد مصير محمد رمضان بعد إخفاء الأثار والدولارات في حديقة الحيوانات، كما يرصد ما سيحدث لـ سما إبراهيم بعدما قامت باكتشاف أن نجلها قد اختطف دون معرفة السبب، أما عن دينا الشربيني الذي تجسد دور ورد ززوجة محمد رمضان خلال أحداث العمل، فمن المقرر أن تنفصل عن ماهر.

مسلسل المشوار

يشار أن مسلسل المشوار الذي يعرض عبر شاشة قناة dmc و dmc دراما حصريًا وعبر منصة واتش ات الرقمية، من إخراج محمد ياسين وتأليف محمد فريد، ويضم العمل في بطولته كلا من محمد رمضان، عمرو عبد الجليل وكارولين خليل، دينا الشربيني، أحمد مجدي، والعمل من إنتاج ميديا هاب (سعدي - جوهر).

ويُعرض مسلسل المشوار يوميًا عبر شاشة قناة dmc الفضائية في تمام الساعة 8:10 مساءً، ويعاد الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا في اليوم التالي ويعرض على شاشة قناة dmc دراما الساعة 11:15 مساءً، والإعادة في تمام الساعة الساعة 4:30 صباحًا.

دنيا الشربيني تثير الجدل بتصريحات جريئة عن عمرو دياب

من ناحية أخرى، حلت الفنانة دينا الشربيني ضيفة على برنامج “أدينا بندردش”، الذي تقدمه شيرين عرفة على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وفجرت خلاله تصريحات جريئة حول علاقتها بالفنان عمرو دياب، كان اهمها: “بعد الانفصال بقول عنه نفس الكلام، هو محترم وناجح جدا، وكل إنسان بيفتكر الأيام الحلوة التي عاشها، ومكنش فيه أيام وحشة معاه”، مشيرة إلى غضبها من كم الشائعات التي تعرضت لها في فترة ارتباطها بالهضبة وكان من ضمنها شائعة حملها.