/691075/في-ذكري-تأسيس-الأزهر-الشريف-نائب-التنسيقية-لم-ينعزل-يوما-عن-هموم-أمته

علق النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،علي مرور ١٠٨٢ عاما على تأسيس الأزهر الشريف، قائلا: ستظل مفاخر الأزهر الشريف هى القوة الروحية والحضارية التى يحتفظ بها التاريخ على مر العصور، فكان على الدوام مدرسة للوطنية المصريه تعمق فيها الولاء الوطني والانتماء لترابه المقدس.

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محمد السباعي: مفاخر الأزهر الشريف هى القوة الروحية والحضارية التى يحتفظ بها التاريخ

وتابع السباعي: لم ينعزل الأزهر فى يوم من الأيام عن هموم أمته فهو المشارك وبدور فاعل فى كل خطوه من خطوات المجتمع، مضيفا:"حفظ الله جامعة الأزهر الشريف ورواد منهجها الوسطى المعتدل ".

شيخ الأزهر فى ذكرى تأسيسه: يوم تاريخي محفورفى عقول وأذهان المسلمين فى كل مكان وزمان

هذا و قال الدكتور الإمام أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، إنه سيظل يوم السابع من رمضان 361هـ ذكرى عطرة ليوم تاريخي محفور في عقول وأذهان المسلمين وأهل العلم في كل زمان ومكان؛ ذلك أنه شَهِدَ ميلاد مؤسسة من أعظم المؤسسات الدينية والتعليمية، وهي الأزهر الشريف.

وأكد الإمام الطيب، أن الأزهر الشريف سيظل بإذن الله إلى يوم الدين منارةً سامقةً لنشر الوسطية والاعتدال وعلوم الإسلام.

الجامع الأزهر

الجامع الأزهر يعتبر من أقدم الجامعات العالمية المتكاملة، ومن أهم المساجد الجامعة في مصر وأشهرها في العالم الإسلامي، حيث احتضنت أروقته الملايين من طلاب العلم ومعلميه، حتى غدا قِبلة العلم لكل المسلمين، ومنهل الوسطية، ومنارة الإسلام الشامخة.