/691074/أول-تعليق-من-مصطفي-هدهود-نائب-رئيس-الزمالك-بعد-واقعة-تسلم-ميداليات-الذهب-لفريق-سبورتنج

نفى اللواء مصطفي هدهود، نائب رئيس نادي الزمالك، أنه لم يحصل علي ميدالية ذهبية اثناء تسلم لفيرق سبورتنج، دون الحصول على موافقة أحد أثناء نهائي كأس اليد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقد كان تم نشر فيديوأمس الجمعة، عبر مواقع التواصل ال‘جتماعي، يظهر فيه اللواء هدهود، وهو يسلم ميداليات الذهب لفريق سبورتنج، والحصول على واحدة منهم ضمن مراسم التكريم.

قائمة الزمالك

فى حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد

فى خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

فى خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور- محمد أشرف “روقا” – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – محمود عبد الرازق “شيكابالا”- أشرف بن شرقي – أيمن حفني – رزاق سيسيه – أحمد سيد ” زيزو” – سيد عبد الله .

فى خط الهجوم: عمر السعيد.

وارتقى الزمالك للمركز الثاني في بطولة الدوري الممتاز بعدما حقق الفوزعلى بيراميدز ليرتفع رصيد الفارس الأبيض للنقطة 28 بينما تراجع الفريق السماوي للمركز الثالث برصيد 26 نقطة بعدما توقف رصيد بيراميدز عقب الخسارة من أبناء ميت عقبة في المواجهة التي جمعت الفريقين في سهرة كروية رمضانية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الزمالك وبيراميدز بهدفيين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة في شوط أول قوي من الناحية البدنية والفنية حتى اهتزت شباك الفريقين بأربعة أهداف خلال النصف الأول من المباراة التي تقام على ملعب الدفاع الجوي.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

تقام مباراة الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل على ستاد القاهر الجولة الرابعة عشر.

الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر.

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

يخوض فريق ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.

جيسفالدو فيريرا مدرب الزمالك

قاد البرتغالي جيسفالدو فيريرا تدريب الزمالك في مطلع الشهر الجاري، بعد إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بعد تراجع مستوى ونتائج أبناء ميت عقبة في مختلف البطولات، والتي جاءت بالتحديد بعد الخسارة من الوداد المغربي بثلاثية في الجولة الثالثة من المجموعة.