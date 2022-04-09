/691073/الأعلى-للإعلام-يهنئ-وزير-الدفاع-ورجال-القوات-المسلحة-بمناسبة-ذكرى-إنتصارات-العاشر-من-رمضان

يهنئ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، السيد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، والسادة أعضاء المجلس العسكري، ورجال القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى إنتصارات العاشر من رمضان.

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وقال كرم جبر: "يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن نهنئ سيادتكم بمناسبة ذكرى إنتصارات العاشر من رمضان".

وأضاف: "إذ نبعث لسيادتكم وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بمناسبة هذه المناسبة الخالدة"، وقال: "إن إنتصارات العاشر من رمضان ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري بقواته المسلحة التي سطرت تاريخاً مجيداً بدماء وشجاعة رجالها، وسجلت في صفحات التاريخ أيام فخرٍ وعزةٍ لكل المصريين، أكدت على عزم المصريين وقدرتهم على الانتصار والعمل".

الأعلى للإعلام يهنئ وزير الدفاع ورجال القوات المسلحة بمناسبة ذكرى إنتصارات العاشر من رمضان

وأختتم رئيس المجلس: " عاشت قواتنا المسلحة مهدًا للبطولات وعرينًا للأبطال.. وحفظ الله مصر واحةً للخير والأمان.. وكل عام وسيادتكم بخير".