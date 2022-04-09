/691028/التطور-الدعائي-كيف-نجح-البريد-في-خطف-الأنظار-وإعادة-التذكير-بأهمية-أدواره-في-حياة-المصريين

عاد البريد المصري إلى تصدر واجهة حديث المصريين خلال شهر رمضان، وذلك من خلال حملة ترويجية ودعائية ناجحة، تمكنت بها هيئة البريد من إعادة تذكير عموم المصريين بأدوارها الرائدة في حياتهم، ومدى التطور الذي تتمتع به الهيئة تحت إدارة الدكتور شريف فاروق.

يرصد دوت الخليج الأثر الواسع الذي أحدثه إعلان النجم عمرو دياب في زيادة الحديث عن البريد المصري، ومدى مايتمتع به من عراقة، وتربع على عرش تقديم أفضل الخدمات إلى ملايين المصريين، ووجوده على "القمة" تماما كما يحيل الإعلان الذي يشير فيه الفنان عمرو دياب إلى تربعه على القمة أيضا في إشارة رمزية إلى قدر ومكانة البريد المصري.

التطور الدعائي

خرجت الحملات الإعلانية للهيئة القومية للبريد عن الإطار المعتاد لسنوات من حيث الإعلانات المحدودة أو الدعاية بشكلها التقليدي والاعتيادي، ليتم الاستعانة بنجم كبير في حجم الفنان عمرو دياب، لينافس البريد المصري كبرى الشركات والعلامات التي تهتم بإبراز أهمية خدماتها للمصريين خلال الشهر الفضيل.

النجاح في تحريك الحملات الإعلانية غير المعتادة، يصاحبه مجهود أيضا موازي على الأرض لتقديم الخدمات الرائدة والدخول في عصر الرقمنة من جانب هيئة البريد، حيث اهتمام فائق الشمول والمالي والتحول الرقمي أهمية كبيرة من خلال استراتيجية يتم تنفيذها على أرض الواقع وفق خطة زمنية.

أصداء النجاح

اجتاح الإعلان الذي ظهر فيه النجم عمرو دياب كافة مواقع التواصل الاجتماعي، وهو مايعد نجاح ساحق لحملة البريد المصري، فبعد ساعات من طرح الفنان عمرو دياب نسخة من أغنية السر الخاصة بالحملة الإعلانية «البريد المصري»، على قناته الرسمية على YouTube، تصدرت التريند على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تواصل النجاح في هيئة حلقات متتالية من الأفكار الإبداعية، حيث أطلق البريد المصري خدمة "وصلها لعمرو دياب" التي تمكن جمهور الفنان الكبير عمرو دياب من إرسال كل ما يرغبون في إرساله إلى الفنان من "بطاقات بريدية أو إهداءات أو رسائل أو صور" من خلال جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية؛ وذلك بهدف إحياء التواصل البريدي بما يحمله من بهجة وتفاصيل لا تؤديها الرسائل النصية.

وعي فائق

يتمتع قادة هيئة البريد برئاسة الدكتور شريف فاروق بوعي فائق، جعلهم في المكان والزمان المناسبين من استخدام اللغة والطريقة الدعائية الأكثر فعالية مع المواطنين حاليا، حيث قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري: إن الرسائل الورقية والبطاقات البريدية تتميز بالقدرة على التعبير عن المشاعر بشكل كبير وتحمل قيمة معنوية تميزها عن شتى وسائل التواصل الإلكتروني الحديث، بما تحمله من مشاعر تدخل الفرحة على متلقي تلك الرسائل تجعله يحتفظ بها ويعيد قراءتها مرارا؛ لذا بادر البريد المصري بإطلاق خدمة "وصلها لعمرو دياب" لتصبح هذه الخدمة بداية جديدة لإعادة التواصل بين الأفراد عبر الرسائل الورقية بجميع أنواعها.

وتطرق رئيس البريد إلى مايظهر إلمامه الواضح بالمهام التي ينتظرها المصريون منه، حيث أكد على أن البريد المصري يسعى دائمًا إلى التحسين المستمر فى جودة الخدمات لتقديم الأفضل لجميع المواطنين في ربوع الوطن ليشمل جميع فئات المجتمع المصري وشرائحه بخدماته المالية والبريدية واللوجستية بمستوى عال ومتميز من الجودة وبأسعار تنافسية.