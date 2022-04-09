علي جمعة: الشيخ المراغي ساهم في السياسي لمواجهة الإنجليز

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن شيخ الإسلام فضيلة الإمام الأكبر الشيخ المراغي، قائلا إن الشيخ مصطفى محمد مصطفى المراغي وُلد في عام 1881، وعندما بدأ القرن كان يبلغ من السن 19 عاما، وعندما اندلعت ثورة 1919 كان يبلغ من العمر 38 عاما.

وأضاف علي جمعة، خلال برنامج «مصر أرض المجددين»، المذاع على شاشة قناة «on»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، اليوم السبت، أن الشيخ المراغي من رجال مصر الذين ساهموا في هذا المعترك السياسي أثناء الاحتلال الإنجليزي.

ولفت أن الشيخ المراغي تعلم ولم يكن واسع الثراء، وعندما انتقل من بلده سوهاج للقاهرة ذهب إلى حجرة صغيرة يسكن فيها، متابعا: «كانوا بيقولوا زمان إن المجاور بيبقى فقير، لأنه متغرب وجي يبتغي العلم، لا يبتغي الدنيا، وكان يحصل على المراتب الأولى في الدراسة».

وأشار إلى أن موقف الشيخ المراغي من التراث أنه يختار منه فقهيا ما يحقق المصالح والمقاصد ويراعي المآلات، وما لا يخرج عن هوية الإسلام ويخالف أي إجماع.

وأوضح أنه دعى لما يسمى بـ «شيخ الإسلام» وكان يبغي أن يكون هناك مرتبة في العالم الإسلامي تسمى بهذا الاسم كمرجعية عليا في كل الدول الإسلامية، بحيث إذا اختلفت الأمور نرجع إلي شيخ الإسلام، وهذا المفهوم كان موجود أيام الدولة العثمانية، وآخر شيخ إسلام كان مصطفى صبري وهاجر من تركيا بعد اختلافه مع أتاتاورك إلى مصر ومات ودفن هنا.

وأكد أن مفهوم المرجعية هام للغاية حتى للمسلمين في أمريكا وغرب أوروبا واستراليا وبلاد غير المسلمين، لأنها تتدخل في تسهيل حياة المسلمين، خاصة في البلاد غير الإسلامية.