السيسي يستقبل الكاتبة سماح أبو بكر عزت لحشد الطاقات الإبداعية عند الأطفال

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السبت، الكاتبة سماح أبو بكر عزت، المتخصصة في مجال أدب الطفل، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

ووجه الرئيس، بحشد الطاقات الإبداعية في مجال نشأة الأطفال من مفكرين وعلماء وفنانين لبلورة استرلاتيجية وطنية متكاملة لبناء شخصية وقدرات الأطفال من المهد.