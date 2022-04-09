الأعلى للإعلام يهنئ السيسى بالعاشر من رمضان: ذكرى ستظل مبعث فخر

جدة - نرمين السيد - هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.





وقال رئيس الأعلى للإعلام: "يطيب لى بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، تلك الذكرى الخالدة التى سطر فيها رجال القوات المسلحة والشعب المصرى، ملحمة لفداء الوطن والدفاع عنه وتحرير أراضيه".

وأوضح، أن هذه المناسبة ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصرى بقواته المسلحة، الذين قدموا أرواحهم من أجل عزة وكرامة وتحرير تراب الوطن.

وأضاف: "إذ نعرب لسيادتكم عن تقديرنا لما تبذلونه من جهود مخلصة لبناء مصر دولة مدنية حديثة، قادرة على صناعة مستقبل أفضل لأبنائها، ونعاهد سيادتكم ببذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب المصرى العظيم".

وأختتم رئيس المجلس: "ندعوا الله أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصرى من تقدم ورخاء من أجل غد مشرق، وسيسجل التاريخ لسيادتكم حرصكم على تدعيم أركان الدولة المصرية والسعى الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية، ودمتم لمصرنا الغالية قائدا عظيما، حفظ الله مصر وكل عام وسيادتكم بخير".