الأعلى للإعلام يهنئ وزير الدفاع بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

جدة - نرمين السيد - هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وأعضاء المجلس العسكرى، ورجال القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.





وقال كرم جبر: "يطيب لى بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن نهنئ سيادتكم بمناسبة ذكرى إنتصارات العاشر من رمضان". وأضاف: "إذ نبعث لسيادتكم وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بمناسبة هذه المناسبة الخالدة، إن انتصارات العاشر من رمضان ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصرى بقواته المسلحة التى سطرت تاريخا مجيدا بدماء وشجاعة رجالها، وسجلت فى صفحات التاريخ أيام فخر وعزة لكل المصريين، أكدت على عزم المصريين وقدرتهم على الانتصار والعمل". واختتم رئيس المجلس: "عاشت قواتنا المسلحة مهدا للبطولات وعرينا للأبطال.. وحفظ الله مصر واحة للخير والأمان.. وكل عام وسيادتكم بخير".

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