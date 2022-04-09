/691072/ضمن-مبادرة-القضاء-على-قوائم-الانتظار-إجراء-3884عملية-جراحية-خلال-شهرين-بالمنيا

كشف الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، اليوم السبت، أنه تم اجراء 3884 عملية مجانية فى مختلف التخصصات في الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، وذلك فى اطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار لتخفيف الاعباء عن المواطنين وبرعاية المحافظ اللواء اسامة القاضي.

دوت الخليج وقال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، ان من بينها 1804 عملية جراحة عيون و348 جراحة مخ واعصاب و228 عملية جراحة الاورام و1133 قسطرة قلبية و99 قلب مفتوح و178 جراحة العظام و68 جراحة اوعية دموية وقسطرة طرفية و22 قسطرة بالمخ و4 زراعة قوقعة. موضحا انه تم التوجيه بتسهيل المعوقات وتوفير الوقت وحل المشكلات التى تواجه المواطنين فى ضوء تفعيل المبادرة الرئاسية. المبادرة تتم بمشاركة 18 مستشفي داخل المحافظة وقالت الدكتورة ايرينى عادل نجيب مسئول قوائم الانتظار بمديرية الصحة ان المبادرة تتم بمشاركة 18 مستشفي داخل المحافظة هي مستشفى المنيا العام ومستشفى رمد المنيا ومستشفى ملوى التخصصي ومستشفى التأمين الصحي ومستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط ومركز اورام المنيا ومستشفى المنيا الجامعى ومستشفى الكبد والجهاز الهضمى الجامعى بالمنيا ومستشفى القلب والصدر الجامعى ومستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا ومستشفى مصر المحبة ومستشفى الراعى الصالح بسمالوط. مستشفى دار الهلال التخصصي إلى جانب مستشفى دار الهلال التخصصي ومركز النيل الدولى للعيون ومستشفى سمالوط التخصصى ومستشفى المنيا الوطنى ومستشفى الصفوة ببنى مزار ومستشفى رمد بنى مزار.

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