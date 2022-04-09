/691071/محافظ-سوهاج-يشدد-على-متابعة-معارض-أهلا-رمضان

شدد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم السبت، على المهندسة فريدة سلام رئيس مركز ومدينة طهطا بضرورة المرور والمتابعة على 3 معارض أهلا رمضان و 5 منافذ لبيع اللحوم البلدي والسوداني بمدينة طهطا وذلك من اجل توفير السلع الغذائية والمواد التموينية بأسعار مخفضة للمواطنين، خلال شهر رمضان المبارك بمركز ومدينة طهطا .

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وقالت فريدة سلام رئيس مركز ومدينة طهطا، أنه تم إقامة 3 معارض " أهلا رمضان " أمام بنك القاهرة بجوار المركز الطبي، وأمام مدرسة النصر، ومعرض بمنطقة الشيخ نصير، بالتعاون مع الغرفة التجارية، والمجتمع المدني، تحت إشراف ورقابة مديرية التموين، وسط إقبال كثيف من المواطنين، مشيرة إلى أن المعارض توفر كافة السلع الغذائية، مشيرة إلى فتح 4 منافذ لبيع اللحوم البلدية بسعر 130 جنيه للكيلو، ومنفذ اللحوم السودانى بسعر 90 جنيه، بإجمالي 5 منافذ بمدينة طهطا، وذلك للحد من ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان.

جاري معاينة قطع الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات

وقال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أنه جاري معاينة قطع الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، وحصر احتياجات جميع القرى المستهدفة، خاصة فيما يخص " الأسواق، والمواقف، وحدات الإطفاء، الكباري، الطرق المحلية، مجمعات الخدمات الحكومية "، وكذلك فيما يخص المديريات والجهات المركزية من مشروعات " وحدات الإسعاف، التضامن الاجتماعي، التموين، الزراعة، الشباب والرياضة، الغاز الطبيعي، الكهرباء، الطب البيطري، مياه الشرب، التعليم، الحماية المدنية، بالإضافة إلى مشروعات قطاعات " الصحة، الصرف الصحي، الاتصالات، والطرق والكباري التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري".

وكشفت محافظة سوهاج عن مواصلة استعداداتها للبدء في تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، والتي ستنطلق بمركزي " أخميم، وطهطا "، حيث تستهدف 44 قرية و184 نجع وتابع.

القرى المستهدفة من المرحلة الثانية بمركز أخميم بلغ " 15 قرية "

وـوضح المحافظ إلى أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الثانية بمركز أخميم بلغ " 15 قرية " بـ 3 مجالس قروية، منها 8 قرى تابعة لمجلس قروي نيدة وهي " نيدة، أبار الوقف، أبار الملك، الصوامعة شرق، نجوع الصوامعة شرق، العزبة والعرب، عرب الأطاولة، جزيرة محروس"، وعدد 3 قرى تابعة لمجلس قروي الحواويش وهي " الحواويش، الديابات، السلاموني "، وعدد 4 قرى تابعة لمجلس قروي الكولة وهي " الكولة، العيساوية شرق، الأحايوة شرق، الأحايوة شرق الجديدة ".