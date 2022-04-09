/691070/الكبير-أوي-6-يتصدر-تريند-تويتر-بسبب-وقوع-الكبير-في-غرام-مربوحة

شهد مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة السابعة أحداث مثيرة وشيقة، بعدما دخل أهالي المزريطة في مسابقة لعبة الحبار دون معرفة كيف وماذا ومتيـ اذ استيقظ الكبير من نومه ليجد نفسه مرتديا زي أبطال المسلسل الكوري “لعبة الحبار” هو وجميع أهالي المزريطة معدا “جوني”، و”العترة”، ابناء الكبير.

دوت الخليج يرصد سبب تصدر الكبير أوي 6 تريند تويتر

وكان الحدث الأهم خلال مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة السابعة، والتي جعلت المسلسل تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر، هو عملية انقاذ مربوحة للكبير من الموت بعدما وقع في فخ لعبة تماثيل اسكندرية، وكان سيكون أول الضحايا في تلك المسابقة.

هذا وانتهى أحداث مسلسل الكبير أوي 6 بطلب الكبير من الأشخاص الملثمين الذين ظهرو في بداية الحلقة بالخروج من اللعبة، لكن كان من بين شروط هذه اللعبة بأن ما يدخلها لا يجب أن يخرج منها إلا بعد الانتهاء منها، لذا طلبهم قوبل بالرفض.

حقيقة ظهور حزلئوم في مسلسل الكبير أوي 6

وكان قد أثار هشام اسماعيل جدل متابعي مسلسل الكبير أوي 6، بعدما شارك صورة له مع “هدرس” من كواليس مسلسل الكبير أوي 6، ظهر بها شاب اعتقد البعض بأنه خزلقوم الذي جسده أحمد مكي في الأحداث السابقة، ولكن خرج اسماعيل ليوضح حقيقة الأمر، فقال: “

“نظرا لانتشار التكهنات الجبارة ده مش حزلقوم ده شاب عادى من الحراس قالع الماسك، و الموضوع مش صاصبينس اوى كده لدرجة مين اللى عامل اللعبة لأن الاساس الكوميديا مش الصاصبينس، و يطلع زى ما يطلع المهم تضحكوا و تتبسطوا مش تكتشفوا مين اللى عامل اللعبة”.

واختتم هشام اسماعيل حديثه، قائلا: “اى حد قعد يقول الصورة حرقت فرفش و اتبسط ده مش الجزء التانى من سكويد جيم”.

أبطال مسلسل الكبير أوي 6

يعد أبطال مسلسل الكبير أوي 6 بجانب أحمد مكي مهم هشام إسماعيل، سما إبراهيم ومحمد سلام وبيومي فؤاد ورحمة أحمد والحسين أبوحجاج وآخرين والمسلسل تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف مصطفى صقر، والإخراج لـ أحمد الجندي، ويعرض في تمام الساعة السادسة والثلث مساءً عبر شاشة قناة on ويعاد في الساعة الواحدة إلا الربع على نفس القناة، ويعرض بدون فواصل إعلانية على منصة شاهد الألكترونية.