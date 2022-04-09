ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2022

يدخل فريق تشيلسي مباراته اليوم السبت، أمام نظيره ساوثهامبتون، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح لاعب ليفربول 20 هدف.

ديوجو جوتا لاعب ليفربول 13 هدف.

كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد 12 هدف.

ساديو ماني لاعب ليفربول 12 هدف.

هاري كين لاعب توتنهام 12 هدف.

سون هيونج مين لاعب توتنهام 11 هدف.

إيفان توني لاعب برينتفورد11 هدف.

حقق تشيلسي الفوز على نظيره ليل بنتيجة 2/1، ضمن مباريات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ليتأهل تشيلسي لدور الثمانية بعدما حقق الإنتصار وكانت انتهت المواجهة الأولى بالفوز 2/0، ليؤكد البلوز همينته وسيطرته ليتأهل للدور القادم.

تشيلسي ضد ليل

وسيطر لاعبوا تشيلسي على المباراة منذ بدايتها، وهددوا مرمى ليل في اكثر من كرة حتى سجلوا هدفين عن طريق بوليسيتش في الدقيقة 45 ، وأزبليكويتا بالدقيقة 77، بينما أحرز هدف ليل الوحيد بورك بلماز في الدقيقة 38 من ركلة جزاء.

يوفنتوس يخسر أمام فياريال بثلاثية

وفي مفاجأة كبرى خسر يوفنتوس بنتيجة 3/0 أمام فياريال ليودع البطولة بهزيمة قاسية أمام الفريق الإسباني الذي قدم لقاء قوي وأستطاع أن يفوز بنتيجة كبيرة.

وسجل الأهداف كلاً من جيرارد مورينو في الدقيقة 78 ثم عزز توريس بالهدف الثني في الدقيقة 85، وأختتم أرنوت بالهدف الثالث في الدقيقة 90 ليقتل المباراةـ وبتأهل فريقه للدور القادم.

تشكيل تشيلسي لمواجهة ليل

حراسة المرمى: ميندي.

خط الدفاع: كريستنسين، سيلفا، روديجر.

خط الوسط: أزبيليكويتا، كانتي، جورجينيو، كوفاسيتش، ألونسو.

خط الهجوم: بوليسيتش، هافيرتز

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد أمام واتفورد

انتهت مباراة مانشستر يونايتد أمام واتفورد بالتعادل السلبي بدون أهداف، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الأسبوه الـ27 من لدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ مانشستر يونايتد المباراة بهجوم كبير، من خلال عدة هجمات خطيرة، ولكن تألق حارس واتفورد بشكل كبير وحافظ على نظافة مرماه.

بينما حاول لاعبي واتفورد تنظيم هجمات مرتدة شكلوا منها بعض الخطورة على دفاعات مانشستر يونايتد، وفي الدقائق الأخيرة هاجم المانيو بقوة وأضاعوا فرصة التقدم، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة رقم 47 في المركز الرابع، بينما جاء واتفورد بالمركز التاسع عشر برصيد 19 نقطة.