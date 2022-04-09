ثقافة الشيوخ تاقش مقترح النائب سامح الشيمي بشأن إعادة فتح مكتبة الطفل بالإسكندرية..غدا

/691068/ثقافة-الشيوخ-تاقش-مقترح-النائب-سامح-الشيمي-بشأن-إعادة-فتح-مكتبة-الطفل-بالإسكندريةغدا

تعقد لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيخ، برئاسة النائب محمود مسلم، اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح صلاح الشيمي ، بشأن" إعادة فتح مكتبة الطفل بالإسكندرية ".

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كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب علي مهران والنائبة هند جوزيف، بشأن "استكمال اعمال الترميم الخاص بقصر إلكسان باشا لإنشاء متحف بمحافظة أسيوط” .

إعادة تنظيم المجلس الأعلي للطاقة

هذا و تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، غدا، إحالة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوي العامل ، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فريد بشأن "إعادة تنظيم المجلس الأعلي للطاقة”، للحكومة.

المقترح أكد علي أنه بالنظر الى الوضع الحالي لقطاع الطاقة يمكن أن نرى وجود العديد من المشكلات التي تعوق عملية التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة المصرية في كافة المجالات وتكمن تلك المشكلات في عدم تحقيق الأستفادة الكاملة من الطاقة المتوفرة بجانب العجز في الموازنة العامة للدولة بسبب مشاكل الصناعة وعدم وجود الية مستدامة للتسعير .

وأضاف: يضم إيضا أنة يمكن الاستفادة به في تحويل ذلك الدعم إلى قطاعات اقتصادية و تنموية أخرى تستهدف بصورة مباشرة الفئات الأكثر فقرا ،مثل الصحة والتعليم وغيرها ، بالإضافة الى مشكلة غياب التنسيق بين الجهات المختلفة المنتجة للطاقة سواء الغير متجددة أو المتجددة.

و تابع: بتحليل الأوضاع الأقتصادية للعديد من القطاعات الإنتاجية ، والخدمية و تأثير فاتورة الدعم وغياب سياسات متكاملة منظمة لشكل الطاقة يمكن أن نرى العديد من المشاكل الرئيسية وتنص علي ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب ارتفاع تكلفة فاتورة الطاقة ، وعدم القدرة على التنافس سواء للسوق المحلي أو للتصدير ، وتسعير منتجات الطاقة المختلفة للمنشآت الصناعية لا يتبع معيار أو مرجعية موحدة ، بل يختلف بحسب طبيعة القطاع الصناعي ، وعدم وجود مرونة بين السعر المحلي للغاز الذي يصل حاليا إلى 7 دولار للوحدة بينما يتراوح السعر العالمي حاليا حول 3 دولار لمليون وحدة ، ويتم دفع تأمين تحت حساب الاستهلاك للغاز تقديري شهرين بضع عشرات الملايين وتتم المحاسبة على الكمية المتعاقد عليها وليس المستهلكة فعليا وإذا زاد الاستهلاك عن التعاقد يسدد بضعف السعر.