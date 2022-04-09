/691063/محافظ-المنيا-تكثيف-الحملات-على-الأسواق-والمطاعم-والمحلات-العامة

اكد اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم السبت، على اهمية استمرار الحملات التفتيشية والرقابية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة.

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وقال أن ذلك هام تحقيقه للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصًا على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري.

حملات تفتيشية بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات المعنية بقرية دلجا

وقال الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، ضبطت ٤٦٣ كيلو جرام لحوم لحوم بقري مذبوحة خارج المجزر، وذلك خلال حملات تفتيشية بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات المعنية بقرية دلجا بمركز ديرمواس.

مصادرة جميع المضبوطات وفقًا للإجراءات القانونية

كما تم تحرير 3 محاضر مخالفات خلال تلك الحملة، موضحا إلى انه تم مصادرة جميع المضبوطات وفقًا للإجراءات القانونية والضوابط المتبعة.