/691062/للمرة-الخامسة-على-التوالي-عمرو-دياب-يواصل-احتلال-صدارة-يوتيوب-بـ-السر

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير نجاحات عمرو دياب بأغنية السر

تصدر عمرو دياب بأغنية السر، تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب للمرة الخامسة على التوالي منذ طرح العمل تزامنا مع شهر رمضان الجاري، وتعد الأغنية من كلمات الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم، وإخراج طارق العريان.

إعلان عمرو دياب في رمضان 2022

يذكر أنه حقق إعلان عمرو دياب الأول في رمضان 2022 الذي قدمه للبريد المصري، نجاحات ساحقة للهضبة، اذ انقلبت السوشيال ميديا على رشاقتها وشبابه الذي يتمتع به رغم كبر سنه، فضلا عن حيويته التي بثها للجمهور في الإعلان، وبدأ رواد السوشيال ميديا في تداول الإعلان وصور عمرو دياب مشيدين بالهضبة الذي لطالما يعشقه العديد.

اعلان عمرو دياب في رمضان 2022 الجزء الثاني

طرحت شركة البريد المصري جزء ثاني من إعلانها في رمضان 2022 ظهر به عمرو دياب وهو في منزله يتغني بأغنيته الجديدة السر، ثم يأتي له البريد المصري بهدايا مختلفة من جمهوره الذي لطالما عشقه في مصر والوطن العرب، ليتسكمل به بورتريه يجمع صوره.

عمرو دياب وحماقي في موسم الرياض

وفي سياق آخر، أحيا الهضبة حفل في السعودية بالتعاون مع حماقي الذي تحدث عن علاقته بالفنان عمرو دياب، قبل صعوده على المسرح، قائلًا: “بداية علاقتنا كانت زمان أوي سنة 2000 وقت التحضير لألبوم تملي معاك، وكنت أنا في بداية التجهيز عشان أغني، لأن أنا بدأت في 2003”.

وأضاف: “الحقيقة كان جدع أوي وبيساعدني وبيشجعني جدا، وأنا بعتبر عمرو دياب أخ أكبر لي”، وأعرب عن سعادته بإحيائه حفل برفقة الهضبة وتابع كلامه: “أنا سعيد جدا أن أنا بشاركه النهاردة لأول مرة في حفلة بالرياض، وإن شاء الله تستمتعوا به بعد ما أخلص الأغنية الجاية”.

ثم صعد الهضبة عمرو دياب إلى خشبة المسرح بأغنية “يا أنا يا لأ”، وقدم الثنائي عمرو دياب ومحمد حماقي خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيهما معًا التي يحبها الجمهور وتفاعلوا معها بحماس شديد.