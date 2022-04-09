/691061/القبض-على-مدير-مخزن-سلع-غذائية-وبحوزته-10-طن-تمور-مجهولة-المصدر
تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، من القبض على المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية، لحيازته على 10 طن تمور مجهولة المصدر، ومن دون أي مستندات تثبت صلاحيتها.
دوت الخليج
تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص"، لحيازته تمور مجهولة المصدر قبل حجبها عن الأسواق.
مداهمة المخزن وألقي القبض على المدير المسئول وبتفتيشه عثر علي 10 أطنان
علي الفور تمت مداهمة المخزن وألقي القبض على المدير المسئول وبتفتيشه عثر علي 10 أطنان "تمور" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.
طلب تحريات المباحث
قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 10 أطنان "تمور" معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر وبدون أي مستندات تثبت صلاحيتها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المدير المسئول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري وحجب سلع لرفع سعرها.
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