تحرير 56 محضراً تموينياً بأسيوط

أعلنت محافظة أسيوط اليوم السبت، تحرير 56 محضراً تموينياً متنوعاً ما بين عدم إعلان قائمة أسعار، وبيع مواد منتهية الصلاحية، وعدم ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية وفقا للقانون وغيرها، خلال الحملات التموينية التي تقوم بها مدرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

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وتمكنت الحملات المحلية بالمحافظة من تنفيذ بعض قرارات غلق للمحال والمخازن المخالفة وتحرير محاضر وادارة بدون ترخيص، كما تم إزالة المرافق والاشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق ومراجعة المحلات التجارية المرخصة من عدمه ومراجعة ترخيص اليفط والإعلانات تسهيلًا لحركة السيارات والمارة ومنع الزحام والتكدس لتحقيق الانضباط وإيجاد سيولة مرورية، حيث استهدفت الحملة شوارع مركز ومدينة ديروط من بينها شوارع أبوبكر الصديق وعثمان بن عفان والجلاء وميدان أبوجبل والجيش وميدان المحطة والمعهد الجديد القيسارية وشارع بورسعيد والقناطر والجمهورية وغيرها.

حملات تموينية بمشاركة رؤساء الأحياء

حيثشنت الوحدات المحلية بمراكز ساحل سليم وديروط والبداري والفتح والغنايم وحي شرق، حملات مكبرة ومتنوعة استهدفت الأسواق والمخابز الحرة والبلدي والمحلات وغيرها من منافذ البيع المختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

يأت ذلك بمشاركة أسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، ومحمود نجار عطا، رئيس مركز ومدينة ديروط، ومحمد حسن الديب، رئيس مركز ومدينة البداري، وعبدالرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح، وخالد عويس، رئيس مركز ومدينة الغنايم، وأيمن محروس، رئيس حي شرق، والشاذلى محمد، نائب رئيس حى شرق، وأشرف فوزي، نائب رئيس مركز الفتح، ورؤساء الوحدات المحلية والقروية ومسئولي التموين والاشغالات والمتابعة الميدانية والخدمات والبيئة وأفراد الإشغالات ورخص المحلات التجارية وإدارة الإعلانات وجهاز حماية المستهلك.

محافظ أسيوط

من جانبه أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على شن حملات تموينية مكبرة بالمراكز والأحياء على كافة القطاعات الخدمية خاصة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز لضبط الأسعار وإعادة الانضباط للشارع الأسيوطي والاطمئنان على مدى تقديم خدمات للمواطنين بالتنسيق بين الوحدات المحلية وقسم شرطة المرافق ومسئولي التموين والصحة والبيئة والطب البيطري والإشغالات، مشيراً إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وردع كل من تسول له نفسه المتاجرة بحقوق وصحة المواطن دون تهاون أو تقاعس.