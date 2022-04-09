/691058/إنشاء-إستراتيجية-وطنية-للتوعية-الشاملة-علي-طاولة-رياضة-الشيوخ-غدا

تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة ، اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة الإقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة بشأن إنشاء إستراتيجية وطنية للتوعية الشاملة .

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كما تعقد اللجنة اجتماع أخر، االمقترحات والآراء التي دارت بالاجتماعات السابقة للجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل "بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017".

إنشاء بنك الكوادر الشبابية

هذا و تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، غدا إحالة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة بشأن إنشاء بنك الكوادر الشبابية، للحكومة.

وأكد عمارة في مقترحه، أنة في ظل ما تشهده جمهورية مصر العربية من طفرة نهضوية في العديد من القطاعات ورغبة القيادة السياسية الرشيدة والحكيمة الجادة في شمول ورعاية الشباب تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ؛ لذلك كان هذا الاقتراح برغبة بإنشاء "بنك الكوادر البشرية" لعمل خريطة شبابية تستطيع الدولة من خلاله تجميع بيانات صحيحة عن الشباب وخصوصا في المراكز والنجوع وعمل لهم برامج تدريبية وحرفية طبقا للاحتياجات المحلية والدولية .

وتابع عضو مجلس الشيوخ: " أنه من خلال هذا البنك يستطيع الشاب بتسجيل السيرة الذاتية له وعن مهاراته ومؤهلاته وتكون بمثابة منصة يستطيع من خلالها رواد الاعمال البحث عن ما يحتجوه من قوى بشرية .

توصلت اللجنة لمجموعة من التوصيات والتي تنص علي العمل على إنشاء بنك الكوادر البشرية تحت مظلة المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية بالاشتراك مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل.

-أن يكون المدي الزمني لإنشاء البنك خلال فترة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى تسعة أشهر

-إنشاء منصات إلكترونية خاصة بالبنك ، وإعداد تطبيقين أحدهما خاص بالاحتياجات من العمالة ، والتطبيق الثاني خاص بالتدريب.

-قيام وزارة التخطيط بوضع السياسات العامة لهذا البنك بما لديها من خريطة عامة لاحتياجات سوق العمل.