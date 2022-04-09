/691056/روجينا-عن-تعاونها-مع-أحمد-فؤاد-سليم-للمرة-الثالثة-واقفة-قدام-مدرسة-عظيمة

أعربت الفنانة الكبيرة روجينا عن فخرها وسعادتها بالتعاون الثالث بينها وبين الفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، مشيرة إلى انها دائمة الانبهار به وبنصائحه الذي يقدمها لها باستمرار.

دوت الخليج يرصد رسالة روجينا عن أحمد فؤاد سليم بعد تعاونها معه في مسلسل انحراف

كتبت روجينا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: “اللقاء الثالث، اول لقاء لما كنت وجه جديد فى المصير وكنت مبهورة بية ثاتى لقاء سنتين وقفة جنبة على المسرح فى مسرحية اهلا رمضان وبرضة مبهورة بيه”.

وتابعت: “اللقاء التالت انحراف وهنا كنت قدام مدرسة عظيمه بحب اسمعه وهو بيتكلم ونصايحة ليا وثقتة فيا حقيقى اتشرفت انى اشتغلت معاك للمرة الثالثة ويارب المرة المليون عشان هتعلم منك يااستاذى (احمد فؤاد سليم )”.

من قتل الزوجة لصراع الأشقاء.. مسلسل انحراف يناقش قضايا شائكة

جدير بالذكر أنه يرصد مسلسل انحراف عدد من القضايا المختلفة رصدها في البرومو الدعائي للعمل، فجاءت القضية الأولى بظهور لفنان أحمد فؤاد سليم في البرومو الدعائي الأول لمسلسل «انحراف»، بمفرده، وهو ذاهبا لأحد مراكز الشرطة وعلى قميصة آثار دم في يديه سكينة، وعلى وجه علامات الحسرة والندم، وفي نهاية البرومو يعترف قائلا: «أنا قتلت مراتي».

أما عن القضية الثانية فهي واحدة من أهم الصراعات الاجتماعية التي بدأت منذ بدأ الخليقة وهو صراع الإخوة والأشقاء، حيث قالت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب: “احنا ما بقيناش اخوات”، ثم زادت حالة الغموض حول أحداث المسلسل بعد ظهور سميحة أيوب في مواجهة وصراع مع شقيقها.

أزمة مسلسل انحراف

وكان قد مر مسلسل انحراف بأزمة قوية عندما طالب أحد أعضاء مجلس النواب بوقفه بسبب احتوائه على مشاهد غير لائقة في العمل خاصة مشهد قتل روجينا للفنان محمد لطفي الذي يجسد شخصية رجل أعمال مهم، ولكن لم يوافق الجمهور على ذلك البيان وسرعان ما دشنوا هشتاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعنوان “ضد وقف مسلسل انحراف”.

وعلقت روجينا على ذلك الأمر قائلة: “طول عمري شايقة ان الفن مراية المجتمع والقوى النعامة والمؤثرة، فممكن كلمة في مسلسل تأثر وتنبي وتغير حاجات كتيرة، وانا مضايقة جدا جدا، وحاسة أن دا ظلم كبير اوي للمسلسل، وظلم كبير لعمل فني مهم”.