أسامة ربيع: بدء استزراع 2.5 مليون سمكة دنيس ومليون سمكة بلطى

واطلع رئيس الهيئة على مخطط أعمال الاستزراع السمكى، حيث يجرى العمل حاليا على استزراع 65 فدانا بزريعة أسماك الدنيس بإجمالى 2.5 مليون سمكة زريعة، بالإضافة إلى استزراع 40 فدانا بأسماك البلطى بإجمالى مليون سمكة زريعة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك لسد الفجوة الغذائية فى البروتين الحيوانى.
وتابع الفريق ربيع بدء نزول زريعة أسماك الدنيس والبلطى لأحواض الاستزراع السمكى التى تعمل كحضانات للزريعة تمهيدا لانتقالها بعد ذلك للأحواض التربية الكبيرة التى تم الانتهاء من تطهيرها خلال الآونة الأخيرة ضمن أعمال التطوير.
كما تعرف الفريق ربيع على نسب تقدم أعمال التطوير التي تتم بحوض الترسيب رقم 21 حيث تجاوزت نسبة إنجاز الأعمال 50%، وتتضمن أعمال التطوير بالحوض رفع كفاءة 368 حوض سمكى مقسمة على 46 شريحة، تضم كل شريحة منها 8 أحواض للاستزراع، وتطهير 224 حوضا تمهيدا لاستزراعها.
وشهد رئيس الهيئة بدء تغذية مجموعة من الأحواض الجديدة التى تم الانتهاء من تطويرها بالمياه من خلال مجرى الرى المطور وفقا لأحدث النظم، كما تابع بدء تنفيذ نظام الصرف المعدل الجديد لنفس الأحواض تمهيدا لاستزراعها.
تستهدف أعمال التطوير تدبيش رؤوس الأحواض بالكامل شاملة المصارف، وعمل نظام هيدروليكي وفق أحدث النظم التكنولوجية، بالإضافة إلى تعديل المناسيب الخاصة بالأحواض والمصارف لضمان سهولة الصرف وتجديد المياه للأسماك، وتوصيل الكهرباء لكل المواقع داخل المزرعة.
فى ختام جولته التفقدية، وجه رئيس الهيئة بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من تنفيذ الأعمال الهندسية والمدنية الخاصة بإنشاء المبنى الإدارى الرئيسى، والسور الخارجى المحيط بالمزرعة والمسجد فى أقرب وقت ممكن، كما حث على ضغط الجدول الزمنى للانتهاء من أعمال التطوير المختلفة الخاصة بأحواض الاستزراع السمكى.
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