عاجل.. السيسى يوجه بحشد الطاقات الإبداعية فى مجال نشأة الأطفال

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الكاتبة سماح أبو بكر عزت، أعربت عن تشرفها بلقاء الرئيس، مؤكدةً أن النجاح والتقدير الذى لاقته كتاباتها قد عزز من حرصها على تكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة فى مجال الأدب الوطنى للأطفال، مشيرةً فى هذا السياق إلى مشروعها الأدبى الأخير تحت عنوان "حياة وكريمة"، وهى القصة المستوحاة من مبادرة "حياة كريمة"، والتى تعرض إنجازات وأهداف المبادرة بشكل مبسط وجاذب للأطفال.

وقد أعرب الرئيس عن متابعته للأعمال الأدبية التى ألفتها الكاتبة سماح أبو بكر عزت، والتى حازت على إثرها على العديد من الجوائز المحلية والعربية والدولية، مؤكداً أهمية أدب الطفل فى التوعية الهادفة للأجيال المستقبلية بشكل مبسط ومستساغ بخصوص محاور الأمن القومى لمصر وسبل تحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن إذكاء الحس الوطنى لدى الأطفال.

وقد وجه الرئيس فى هذا السياق بحشد الطاقات الإبداعية فى مجال نشأة الأطفال من مفكرين وعلماء وفنانين بهدف بلورة استراتيجية وطنية متكاملة لبناء شخصية وقدرات الأطفال من المهد.

من ناحيةٍ أخرى؛ عرضت الدكتورة إيناس عبد الدايم فعاليات احتفالية "القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامى"، والتى تنطلق مساء غد، وهو الاختيار الذى وقع على مدينة القاهرة من قبل منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة، حيث يهدف برنامج عواصم الثقافة الإسلامية إلى توطيد أواصر العلاقات بين الشعوب التى تتشارك فى الكثير من المفردات والعناصر من خلال إقامة حوار إبداعى بينها وتعزيز مجالات التواصل الفكرى بين أبناء الأمة الإسلامية، وإبراز التراث الزاخر بالمفاهيم التى تدعو إلى التسامح والتعايش أمام العالم وتقديم صورة حقيقية عن الحضارة الإسلامية العريقة.