المتحدث العسكرى ينشر فيديو عن أنشطة القوات المسلحة خلال أسبوع

جدة - نرمين السيد - ونظمت القوات المسلحة احتفالا بيوم الشهيد تزامنا مع مناسبة يوم اليتيم، إضافة إلى أنشطة مكثفة لقيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر مارس. كما التقى الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى، بمقاتلى قوات المظلات.

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