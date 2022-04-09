التضامن توزع 40 ألف سلة غذاء للأسر الأولى بالرعاية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى توزيع نحو 40 ألف سلة غذائية، للأسر الأولى بالرعاية بجميع محافظات مصر، بدعم من البنك الإفريقى للتنمية وبالتعاون مع بنك الطعام المصرى، بمناسبة حلول شهر رمضان.





وتحتوى السلة الغذائية على مجموعة من الأغذية عالية الجودة، تشمل الفول المدمس والتمر الجاف واللحم المعلب والفاصوليا البيضاء والأرز والمكرونة، وزيت الطعام والصلصة، والسكر والجبن الأبيض والملح، والتى تشكل المواد الأساسية المتوازنة اللآزمة لدعم صحة الأسر الأولى بالرعاية.

تأتى هذه السلال ضمن جهود وزارة التضامن الاجتماعى للحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المتتالية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا ثم عن الحرب الروسية الأوكرانية، وطبقا لاتفاقية وقعتها الوزارة مع بنك التنمية الإفريقى ووزارة التعاون الدولى تتيح منحة قدرها نصف مليون دولار أمريكى تحت مظلة مشروع "الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشى فيروس كورونا" والذى وافق عليه البرلمان المصرى فى أبريل 2021.

وجهّز السلال بنك الطعام المصرى، لخبرته الواسعة فى توفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية فى المناطق والقرى النائية والأكثر احتياجا، للاستفادة من خبرات المجتمع المدنى فى تنفيذ البرامج القومية والمبادرات التى تصب فى تحقيق النتائج المرجوة من خطط التنمية المستدامة، وفى إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2022 عاما للمجتمع المدنى.

وعن آلية التوزيع، يتم توزيع السلال الغذائية للمديريات والإدارات والوحدات الاجتماعية بالمحافظات، وفق بيان بأسماء الأسر وعناوينها وأرقام هواتفها، وطبقا لبطاقات الرقم القومى لعائل الأسرة، لتصل لنحو 40 ألف أسرة مع حلول الشهر الكريم.

وقد اختارت الوزارة الأسر المستهدفة، طبقا لقواعد بيانات الوزارة، عن الأسر الأولى بالرعاية، الموجودة على قوائم الانتظار فى برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة"، والتى لا تحصل على الدعم النقدى، فهى الأولى بالحصول على الدعم العينى، طبقا لسياسات الحماية الاجتماعية التى تنتهجها الدولة المصرية.

كما تشمل معايير الأسر التى ستحصل على السلال الغذائية، أسر الأرامل والمطلقات، والأسر التى لديها أطفال من ذوي الإعاقات الشديدة والمتوسطة، والأسر التى ترعى أيتام، وفى الأماكن النائية الأشد احتياجا والأكثر فقرا، بالإضافة إلى قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة من الأسر التى يكون فيها رب الأسرة مريضاً أو ذى إعاقة أو فقد عمله بسبب الجائحة.

وتعتبر هذه السلال استكمالا لمسيرة قوافل الدعم الغذائى الذى تقدمه وزارة التضامن الاجتماعى، والتى تجوب كل المحافظات المصرية، لتصل إلى الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية أينما كانت، وقد تجاوزت نحو 6 ملايين و500 ألف سلة غذاء، منذ تفشى جائحة كورونا فى النصف الأول من عام 2020، بالشراكة مع الجمعيات الأهلية ومع صندوق تحيا مصر.